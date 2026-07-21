Erstmals „Minuszuwanderung“ seit mehr als 20 Jahren: Die Asylzahlen im Überblick

2.000 Asylerstanträge stehen 2.200 Außerlandesbringungen von Personen mit Asylbezug gegenüber. Laut Karner sei das eine „Minuszuwanderung“ und das erstmals seit mehr als 20 Jahren. „Diese Entwicklung ist für uns kein Grund zum Jubeln oder gar zum Zurücklehnen, sondern ein Auftrag, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen“, erklärte der Innenminister bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Im Mittelpunkt seiner Asylpolitik stehe die Entlastung des Systems. „Gerecht ist eine Asylpolitik dann, wenn ein System vor Überlastung geschützt und Missbrauch bekämpft wird.“ Dieses Ziel sei zwar noch nicht vollständig erreicht, man befinde sich jedoch auf dem richtigen Weg.