Magnus Brunner: Im Dienst der Präsidentin

Magnus Brunner steht umringt von Journalistinnen und Journalisten in einem Lokal im EU-Viertel in Brüssel. Kurz zuvor hat die EU-Kommission erstmals Gespräche mit einer Delegation der islamistischen Taliban aus Afghanistan geführt. Dabei ging es um Abschiebungen und die Entsendung von Taliban-Diplomaten in europäische Länder.

Von vielen Seiten hagelte es heftige Kritik an dieser Kontaktaufnahme, damit sende die EU ein verheerendes Signal, hieß es von Menschenrechtsorganisationen, aber auch aus dem Europäischen Parlament. Kein Wunder also, dass in dem kleinen Lokal in Brüssel die Fragen auf Brunner nur so einprasseln.

Komme dies nicht einer Anerkennung der radikal islamischen Terrororganisation gleich? Was genau wurde mit den Taliban besprochen? Ist es wirklich notwendig, mit den Taliban, die Menschenrechte mit Füßen treten, zu sprechen? Brunner beantwortet alle Fragen ruhig und geduldig. Als sein Pressesprecher die hitzige Diskussion beenden will und zum Aufbruch mahnt, macht der Politiker keinerlei Anstalten zu gehen. Im Gegenteil, er meint, der Austausch mache ihm Freude, er habe schon noch etwas Zeit und stehe noch für weitere Fragen zur Verfügung.