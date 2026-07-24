2nd Opinion: Doppelmoral zum Quadrat

Der jüngste Fall politischer Groß-Heuchelei ist der Fall Spahn: Der frühere deutsche CDU-Gesundheitsminister und spätere Fraktionsvorsitzende musste zurücktreten, weil sich herausgestellt hat, dass das Kind, das er kürzlich stolz mit seinem Ehemann präsentierte, von einer amerikanischen Leihmutter zur Welt gebracht worden war. Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten, aber es wird toleriert, wenn sie in Ländern in Anspruch genommen wird, in denen sie legal ist.

Weil aber der damalige Gesundheitsminister Spahn das deutsche Verbot der Leihmutterschaft wortreich verteidigt hatte, wirft man ihm jetzt zurecht Hypokrisie vor. Also musste er zurücktreten. Seine Begründung, dass nämlich sein privates Lebensglück und die politische Funktion nicht länger miteinander in Einklang zu bringen seien, ist ein bisschen dings, aber das ist eine andere Geschichte.

Spahn musste also zurücktreten, weil er im privaten Leben die moralischen Grundsätze, für die er sich als Politiker stark gemacht hatte, nicht lebte. Ist das wirklich so? Oder musste Spahn zurücktreten, weil er vielen in der CDU seit Langem ein Dorn im Auge ist, weil der Wackelpudding Merz sich durch eine Fokussierung der Ablehnung auf Jens Spahn ein kleines bisschen Stabilität erhofft, und weil bisher jeder Versuch, ihn loszuwerden, gescheitert ist? Verspricht der Vorwurf der heuchlerischen Scheinheiligkeit – alle Fragen des Fortpflanzungsrechts sind immer noch sehr eng mit religiösen Moralvorstellungen verbunden – in einer pseudochristlichen Partei einfach noch immer am ehesten Erfolg?