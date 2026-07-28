Leitartikel: Strafrechtlich unschuldig, politisch untragbar

Es war der Widerspruch zwischen dem, was er politisch vertrat, und dem, was er privat für sich in Anspruch nahm. Spahn räumte die Doppelmoral nicht ein, sondern erklärte seine Familie zur Priorität – und als Rücktrittsgrund. Doch er ging. Fast gleichzeitig zeigt die Causa Walter Ruck, wie anders Österreich mit derselben Frage umgeht: Wann ist eine Person politisch nicht mehr tragbar?

Seit Monaten steht der Präsident der Wiener Wirtschaftskammer wegen des Verdachts auf Begünstigung von Angehörigen und Vertrauten in der Kritik. Geleakte Gesprächsprotokolle haben den Druck erhöht. Den Recherchen zufolge zeigen sie, wie Ruck über seinen Einfluss auf Postenbesetzungen und politische Karrieren sprach.

Die Protokolle enthalten abfällige Aussagen über Frauen, Industrievertreter und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer. Ruck weist die Vorwürfe zurück und will keine der ihm zugeschriebenen Aussagen bestätigen. Die strafrechtliche Bewertung ist offen. Die politische Bewertung muss es nicht bleiben.