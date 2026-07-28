Wehrdienst: Vertane Chancen

Erst jetzt ist die Regierung jedoch zu einer Entscheidung gekommen. Zurück liegen sechs verlorene Monate und damit einhergehend auch vertane Chancen: Kanzler Christian Stocker (ÖVP) und Co. hätten zeigen können, dass sie die Bedrohungslage sehen und angemessen darauf reagieren. Damit hätten sie Sicherheitskompetenz beweisen können. Also etwas, was sehr viele Menschen in Österreich nicht ihnen, sondern der FPÖ zuschreiben.

Genauso wie Handlungskompetenz: Hier hätten die Regierung eine Gelegenheit gehabt, zu zeigen, dass sie entschlossen umsetzen, was umzusetzen ist. Geliefert haben sie jedoch das Gegenteil. Stocker hat Ende Jänner vielmehr durch den Vorstoß irritiert, eine Volksbefragung zur Wehrdienstdauer durchführen zu wollen, wobei es um zwei unterschiedliche Varianten gehen sollte. Seine eigenen Regierungspartner SPÖ und NEOS sagten gleich „Nein“ dazu.