Die neuen starken Männer im Iran

Mojtaba Khamenei steht an der Spitze des klerikalen Systems im Iran: Der Oberste Führer ist seit dem Sturz des Schah und der Ausrufung der Islamischen Republik 1979 die höchste politische und religiöse Autorität. Er hat in allen Staatsangelegenheiten das letzte Wort. Damit ist er - und nicht der Präsident, der als Regierungschef agiert - der mächtigste Mann im Staat.

Wie sein Vater gilt auch Mojtaba Khamenei als erzkonservativ und den Revolutionsgarden nahestehend - der ideologischen Armee und wichtigen Stütze der Islamischen Republik. Diese enge Verbindung geht auf seinen Dienst in einer Kampfeinheit während des Iran-Irak-Krieges (1980-1988) zurück.

Seit seiner Ernennung ist Mojtaba jedoch noch nicht öffentlich in Erscheinung getreten; offiziellen Angaben zufolge wurde er am ersten Kriegstag - beim Angriff, wo auch sein Vater starb - verletzt. Er hat allerdings zahlreiche schriftliche Erklärungen abgegeben. So äußerte er etwa Vorbehalte gegen das Rahmenabkommen mit den USA, gab ihm aber dennoch seine Zustimmung.