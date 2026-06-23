Exit vom Brexit: Großbritannien macht still und leise den EU-Austritt rückgängig

Das Rennen um die Parteiführung bei Labour wird auch die Debatte über Europa neu entfachen. Andy Burnham, Favorit für die Nachfolge Keir Starmers als britischer Premierminister, hat von einem Wiedereintritt in die EU gesprochen –, wenngleich ihn die seinerzeitige Pro-Brexit-Haltung seiner potenziellen Wähler zuletzt zur Argumentation bewogen hat, eine Wiederaufnahme des Themas könnte Großbritannien in einen „dauerhaften Stillstand“ führen. Wes Streeting, ein weiterer Kandidat, spricht sich deutlicher für eine Rücknahme des Brexits aus. Selbst Keir Starmer betont, Großbritannien solle wieder im Herzen Europas stehen.

Vieles hat sich geändert, seit die Briten vor einem Jahrzehnt mit 52 zu 48 Prozent für den Austritt aus der EU gestimmt haben. Damals schienen die Rahmenbedingungen günstiger: Frieden in Europa, fortschreitende Globalisierung, ein starkes transatlantisches Bündnis. All das ist vorbei. In Europa herrscht Krieg, der Welthandel stockt, Donald Trump hat die NATO untergraben. Ein neuer Fokus auf die Sicherheit des Kontinents verändert die EU von Grund auf. Und es wurde immer deutlicher, dass der Brexit der britischen Wirtschaft geschadet hat – der Rückgang des BIP wird auf vier Prozent und mehr geschätzt.