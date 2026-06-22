Keir Starmer: Ein Idealist tritt auf Parteidruck zurück

Kollegen und Freunde waren überrascht, als Starmer sich 2003 Richtung Establishment zu bewegen begann. In seinem neuen Job sollte er dafür sorgen, dass die Polizei in Nordirland die Menschenrechte einhielt. Fünf Jahre später ernannte die damalige Labour-Regierung ihn zum Generalstaatsanwalt für England und Wales. Bis 2013 sorgte er für die Strafverfolgung von Abgeordneten, die ihre Spesen missbrauchten, Journalisten, die Telefone abhörten, und der jungen Randalierer der Unruhen von 2011. Königin Elizabeth II. schlug Starmer zum Ritter, den Titel „Sir“ verwendet er jedoch kaum.

2015 dann das erste politische Amt: Zwei Wochen nach dem Tod seiner Mutter wurde er in einem linken Wahlkreis im Norden Londons ins Parlament gewählt. Ein Jahr später beteiligte sich Starmer an der erfolglosen Rebellion gegen den linken Parteivorsitzenden Jeremy Corbyn. Dennoch wurde er zum Labour-Sprecher zum Thema Brexit – gegen den er gestimmt hatte –, bevor er im April 2020 Corbyn an der Parteispitze ablöste. Danach rückte er die Labour Party deutlich Richtung Mitte und kämpfte gegen Antisemitismus in der Partei, was zum Ausschluss Corbyns führte.

Seine Wahlkampagne 2024 war bewusst unspektakulär, sein Auftritt nüchtern. Er kandidierte als Premierminister, „nicht als Zirkusdirektor“, betonte er. Starmer wollte für eine Rückkehr zu Seriosität in der britischen Politik stehen – und hatte damit bei den Briten Erfolg. Bei der Unterhauswahl erreichte seine Partei damals die absolute Mehrheit. Starmer wurde Premierminister Großbritanniens. „Wir beginnen mit der Arbeit des Wandels, mit der Mission der nationalen Erneuerung und dem Wiederaufbau unseres Landes“, sagte Starmer in seiner Siegesrede bei einer Wahlparty im Zentrum Londons.