Andy Burnham: Der „König des Nordens“ will Starmer beerben

Andy Burnham ist nun seinem Ziel, britischer Premierminister zu werden, so nah wie noch nie: Am Montag erklärte Regierungs- und Parteichef Keir Starmer seinen Rücktritt und machte damit den Weg frei für Burnham. Dieser gab unmittelbar im Anschluss seine Kandidatur für den Labour-Vorsitz und das damit verknüpfte Amt des Premierministers bekannt. Den Stein ins Rollen gebracht hatte die Nachwahl Burnhams am vergangenen Donnerstag im nordwestenglischen Wahlkreis Makerfield.

Burnhams hoher Sieg gegen den Kandidaten der rechtspopulistischen Partei Reform UK dürfte all denen in der sozialdemokratischen Labour Party Hoffnung gemacht haben, die den jüngsten Höhenflug der Rechtspopulisten bei den Kommunal- und Regionalwahlen im Mai sowie in den landesweiten Umfragen mit Entsetzen beobachtet haben – und die Starmer dafür mitverantwortlich machen.