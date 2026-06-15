Zohran Mamdani: Der reichste Sozialist von New York

Bleibt die Sondersteuer für Zweitwohnungen als bisher einziger Erfolg des Bürgermeisters, die etwa 500 Millionen US-Dollar einbringen sollte – bei einem Defizit der Stadt von 5,7 Milliarden eine verschwindend geringe Summe. Sie betrifft etwa 13.000 Wohnungen, darunter das Penthouse 220 Central Park South, das Citadel-Gründer Ken Griffin für 238 Millionen Dollar gekauft hatte.

Um seinen Standpunkt zu verdeutlichen, drehte Mamdani ein Video direkt vor dem Gebäude von Griffins Penthouse. Griffin, der seinen Hauptwohnsitz und die Zentrale von Citadel von Chicago nach Miami verlegt hatte, reagierte verärgert. Er bezeichnete das Video als „gruselig, seltsam und gefährlich“. Kurz darauf reagierte auch das Citadel-Management.

Citadel ist als Hauptmieter für den Bau eines neuen, spektakulären Wolkenkratzers an der Park Avenue in Midtown eingeplant. Das Projekt entspricht einer Investition von sechs Milliarden Dollar, die schätzungsweise 6.000 Arbeitsplätze im Bauwesen und über 15.000 dauerhafte Arbeitsplätze schaffen sollte. Citadel veröffentlichte ein internes Memo mit der Warnung, die Expansionspläne in New York zu überdenken.

NY-Gouverneurin Kathy Hochul reagierte sofort und versuchte, das Projekt zu retten. Sie traf sich mit Griffin, entschuldigte sich für das „schlechte Benehmen des noch jungen und unerfahrenen Bürgermeisters“ – so wurde das Treffen in den Medien kommentiert.