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Zehnter Jahrestag des Brexit-Referendums in Großbritannien

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Zehnter Jahrestag des Brexit-Referendums (Symbolbild)
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Das Brexit-Referendum in Großbritannien jährt sich am heutigen Dienstag zum zehnten Mal. Am 23. Juni 2016 hatte eine knappe Mehrheit von 51,9 Prozent der Teilnehmenden für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU gestimmt. Vollzogen wurde der Austritt dann Ende Jänner 2020. Anfang 2021 verließ Großbritannien nach einer Übergangsphase die Zollunion und den EU-Binnenmarkt.

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Die Befürworter des Brexit hatten unter anderem argumentiert, der EU-Austritt sei nötig, um in Großbritannien über Migration und Außenhandel ohne Einmischung aus Brüssel entscheiden zu können. Dennoch stieg dann das britische Handelsdefizit bei Waren, auch die Zahl der Migranten aus Nicht-EU-Ländern nahm deutlich zu. Mittlerweile wird sogar über eine mögliche Rückkehr Großbritanniens in die Europäische Union spekuliert, konkrete Pläne dafür gibt es jedoch nicht. Weitere Bedeutung erhält der zehnte Jahrestag dadurch, dass der unter Druck geratene Labour-Premierminister Keir Starmer am Vortag seinen Rücktritt angekündigt hatte.

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