Kann Andy Burnham mehr als Bürgermeister?

Die Führungskräfte dieser Labour-dominierten Metropolregion arbeiteten gerne mit jedem zusammen, der ihnen Vorteile verschaffen konnte. In den 2010er-Jahren verstanden sie sich hervorragend mit dem konservativen Finanzminister George Osborne. „Jedes Mal, wenn irgendein Stadtrat eine kluge Idee für den Haushalt parat hatte, war es Manchester“, sagte er 2016. Burnham machte sich diese Denkschule zu eigen. Als Boris Johnson, konservativer Premierminister von 2019 bis 2022, vage davon zu schwadronieren begann, die Entwicklung ärmerer Regionen Großbritanniens „aufwerten“ zu wollen, erkannte der Bürgermeister eine weitere Chance.

Das Busnetz von Manchester war in den 1980er-Jahren, ebenso wie andere außerhalb Londons, dereguliert und privatisiert worden. Wenn der Metropole mehr Befugnisse und Geld gewährt würden, erklärte Burnham, könnte sie die Kontrolle über die Busse übernehmen und ein integriertes Verkehrssystem nach Londoner Vorbild aufbauen. Die Metropole würde dadurch wohlhabender werden. Es sei, so argumentierte der Bürgermeister 2021 ganz unverhohlen, „der glaubwürdigste Plan zur Aufwertung, der bisher vorgelegt wurde“. Was gut für Manchester war, war somit auch gut für das Land und für Boris Johnson. Einer solchen Bitte konnte der Premierminister nicht widerstehen. Und tat es auch nicht.