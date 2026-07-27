Nach CSD-Anschlag in Berlin: „Keine Hinweise auf konkrete Gefährdung in Österreich“

Nach dem Anschlag am Rande des Berliner Christopher Street Day (CSD) liegen dem österreichischen Innenministerium aktuell „keine Hinweise auf konkrete Gefährdungen vor“. Gleichzeitig gebe es aber eine Zunahme an Gefahrenpotenzialen, sagte eine Ministeriumssprecherin am Montag der APA auf Anfrage. Die Anzahl der in Österreich aufhältigen Gefährderinnen und Gefährder im islamistischen Extremismus bzw. Terrorismus bewege sich „derzeit im niedrigen dreistelligen Bereich“.

Bei Gefährdern handelt es sich um Personen, die potenziell bereit wären, Gewalt einzusetzen bzw. Anschläge durchzuführen. „Islamistischer Extremismus und Terrorismus ist ein globales Phänomen, das durch die Verbreitung von Informationen und Radikalisierungsprozessen im Internet stark beeinflusst wird“, teilte das Innenministerium weiter mit. Gefährder könnten jederzeit grenzüberschreitend agieren, was die Bedeutung einer regionalen Anzahl relativiere.