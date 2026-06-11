Clemens Pig gewinnt die ORF-Wahl

Kolportiert wurde, dass Pig auf die Unterstützung der Regierung bzw. der ihr nahestehenden ORF-Stiftungsräte zählen konnte, was noch vor Bewerbungsschluss ein schiefes Bild vermittelte. Als "bodenlose Frechheit" wies Pig die Bezeichnung als "Systemkandidat" zurück und betonte, sein ganzes Leben politisch unabhängig gewesen zu sein.

"Ich kandidiere für den ORF und ganz bestimmt nicht für eine Partei", sagte er im Rahmen einer Diskussion. Die APA stehe für Glaubwürdigkeit und Ausgewogenheit. Niemand, der politisch irgendeine Nähe aufweise, würde dort zehn Jahre an der Spitze aushalten.

Von seiner Tätigkeit als APA-CEO wisse er auch, was Interventionen sind und wie man damit umgehe: "Höflich im Ton, hart in der Sache". Wie er beweisen wolle, dass er niemandem etwas schuldet? Mit einer "modernen Direktionsstruktur" und der Personalauswahl, sagte Pig.