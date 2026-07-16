Österreichs Seen: Betreten verboten, Schwimmen erlaubt

Das Medienprojekt Addendum hat im Jahr 2019 in einer groß angelegten Recherche die Uferflächen der zwölf größten Seen Österreichs, abzüglich des Bodensees, kartiert. Der Seezugang am Bodensee ist wirklich für jedermann frei, doch die restlichen Seen boten ein anderes Bild: Die Hälfte der Seeufer war privat genutzt, etwa als private Gärten oder Hotelstrände, und nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Mehr als ein Drittel waren Naturschutzgebiete, Wälder oder verschilfte Ufer, die nicht offensichtlich Privatgelände waren. Nur 14 Prozent waren öffentlich, also freie Zugänge, öffentliche Badeplätze oder Promenaden.

Ob an den natürlichen Zugängen und den öffentlichen Uferstrecken ein Seezugang de facto möglich ist, geht daraus nicht hervor. An Steilklippen oder Mooren ist kein Zugang möglich, öffentliches Land hin oder her. Und auch natürliche Zugänge, die in einem Schilfgürtel münden, versprechen keinen Badespaß.

Die Zahlen sind nicht aktuell und das Thema ist in den vergangenen Jahren verstärkt auf das politische Tapet gekommen. Doch dass Seegrundstücksbesitzerinnen und -besitzer ihre Ufer in der Zeit zurückgegeben haben, ist freilich unwahrscheinlich.