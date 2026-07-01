Leonardo Smart startet am Flughafen Wien

Leonardo Hotels Central Europe hat am Flughafen Wien-Schwechat die neue Marke Leonardo Smart eingeführt. Auftakt ist das Leonardo Smart Vienna Airport, das zugleich die Präsenz der Gruppe in Österreich ausbaut. In Wien umfasst das Portfolio nun fünf Hotels, österreichweit sind es neun Hotels und zwei master-Apartmenthäuser.

Das neue Haus wurde vom Wiener Projektentwickler Mamma Group in 13 Monaten errichtet. Mit 510 Zimmern gilt es laut Unternehmen als größtes Hotel weltweit in Holzbauweise und ist zugleich das viertgrößte Hotel Österreichs. Die Eröffnung wurde im Rahmen eines offiziellen Festakts mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Flughafen Wien AG, Leonardo Hotels Central Europe und Mamma Group gefeiert.

Neues Hotelkonzept für Flughafenreisende

Das Leonardo Smart Vienna Airport richtet sich besonders an Reisende, die kurze Wege, einfache Abläufe und flexible Services benötigen. Das Hotel liegt nur wenige Minuten vom Terminal entfernt. Ein Flughafen-Shuttle hält rund um die Uhr im 20-Minuten-Takt direkt vor dem Haus und verbindet das Hotel mit den Terminals.

Das Konzept verbindet funktionale Ausstattung mit digitalen Services. Dazu zählen ein 24-Stunden-Self-Check-in, eine offene Lobby als zentraler Treffpunkt sowie verschiedene Bereiche zum Arbeiten, Netzwerken und Entspannen. Die Zimmer sind geradlinig gestaltet und verfügen unter anderem über Schreibtisch, Flatscreen-TV, Highspeed-WLAN sowie ein Badezimmer mit Föhn und Kosmetikspiegel.

Holzbauweise und zertifiziertes Gebäude

Das Gebäude wurde von ÖGNI/DGNB mit Gold zertifiziert. Nach Angaben des Unternehmens setzt es auf ressourcenschonende Architektur, natürliche Materialien und ein klares Design. Ergänzend zum Frühstücksbuffet und zur Hotelbar bietet das Haus familienfreundliche Spieltische, Gepäckschließfächer, eine Pantryküche, einen 24-Stunden-Minimarkt und einen Fitnessbereich mit Trainingsgeräten aus Holz.

Die Leitung des Hotels übernimmt General Manager Thomas Neubauer. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der internationalen Hotellerie, unter anderem im Schloss Fuschl, bei den Adina Apartment Hotels und im Palais Hansen Kempinski Vienna.

Signal für die Airportcity Wien

Für Leonardo Hotels Central Europe ist die Eröffnung mehr als ein einzelner Hotelstart. Yoram Biton, Managing Director Leonardo Hotels Central Europe, bezeichnet das Leonardo Smart Vienna Airport als „neues Kapitel in der Geschichte der Leonardo Hotels“. Die neue Marke sei auf Reisende ausgerichtet, die Wert auf Komfort, Funktionalität und unkomplizierte Aufenthalte legen.

Auch für den Standort Flughafen Wien hat das Projekt Bedeutung. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, sieht darin eine Stärkung der Airportcity. Das neue Hotel verbessere die Standortqualität, schaffe neue Jobs und bringe zusätzliche Nächtigungskapazitäten für einen wachsenden Wirtschaftsstandort.

Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich, hob beim Festakt die Bedeutung für den Tourismus- und Wirtschaftsstandort hervor. Das Hotel stehe für unternehmerischen Mut, Innovationskraft und Vertrauen in die Zukunft. Mit 510 Zimmern stärke es die regionale Wertschöpfung und zeige, dass wirtschaftliche Entwicklung und Nachhaltigkeit zusammengehen können.

Kooperation mit Flughafen Wien AG

Die Eröffnung erfolgt in Kooperation mit der Flughafen Wien AG. Wolfgang Scheibenpflug, Geschäftsbereichsleiter Immobilien- und Standortmanagement der Flughafen Wien AG, verweist auf das Konzept der Airportcity: Unternehmen, Reisende und Gäste sollen an einem Standort vernetzte Angebote vorfinden. Das neue Hotel schaffe dafür zusätzliche Kapazitäten.

Stephan Löwel, Chief Operations Officer DACH bei Leonardo Hotels Central Europe, betont vor allem die Ausrichtung auf Flugreisende und Airline-Crews. Digitale Abläufe, Self-Check-in und rund um die Uhr verfügbare Self-Service-Angebote sollen den Aufenthalt möglichst unabhängig und effizient machen.

Herbert Pinzolits, Eigentümer und CEO der Mamma Group, sieht in dem Projekt einen Beitrag zur Entwicklung des Flughafens Wien-Schwechat. Nach einem turbulenten Jahr habe das Hotel nun einen Betreiber mit internationaler Marke und einen neuen Eigentümer gefunden.

Mit dem Leonardo Smart Vienna Airport startet Leonardo Hotels Central Europe seine neue Marke an einem stark frequentierten Standort. Das Haus verbindet Holzarchitektur, digitale Prozesse und Flughafenanbindung und erweitert zugleich die Hotelkapazitäten am Flughafen Wien.