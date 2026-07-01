Sommer-Matineen bringen Haydn nach Eisenstadt

Das Schloss Esterházy in Eisenstadt öffnet ab 9. Juli wieder seine Flügeltüren für die Sommer-Matineen. Bis 28. August steht dabei jeweils donnerstags und freitags um 11.00 Uhr die Musik Joseph Haydns im Mittelpunkt. Gespielt wird an jenem Ort, der eng mit dem Leben und Schaffen des Komponisten verbunden ist.

Joseph Haydn lebte und wirkte mehr als vier Jahrzehnte am Hof der Familie Esterházy. Seine Musik erklingt bei den Matineen in historischer Umgebung, je nach Raumverfügbarkeit im Haydnsaal oder im Empiresaal des Schlosses.

Musik am Originalschauplatz

Die Sommer-Matineen verbinden klassische Kammermusik mit der besonderen Atmosphäre des Schlosses Esterházy. Der Haydnsaal und der Empiresaal zählen zu den prägenden Räumen des historischen Schlosses in Eisenstadt und bilden den Rahmen für ein Programm, das Besucherinnen und Besucher aus aller Welt anzieht.

Im Zentrum steht Haydns Werk am Originalschauplatz seines Wirkens. Damit knüpfen die Matineen an eine musikalische Tradition an, die eng mit dem Burgenland und der Geschichte des Hauses Esterházy verbunden ist.

Joseph Haydn Brass und Haydn Quartett

Wie in den Vorjahren treten auch heuer das Joseph Haydn Brass und das Haydn Quartett auf. Das Quintett Joseph Haydn Brass wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein fixer Bestandteil des burgenländischen Musiklebens. Dem Ensemble gehören Peter Bauer und Johann Stangl an der Trompete, Florian Janezic am Horn, Stefan Thurner an der Posaune und Mario Smetana an der Tuba an.

Der Klang des Blechbläserensembles bildet einen Kontrast zum in der Wiener Klassik beliebten Holzbläserquintett. Konzertreisen führten die Musiker bereits nach Belgien, Deutschland, Ungarn, Italien und in die USA.

Streichquartett in historischer Umgebung

Das Haydn Quartett hat seinen Stammsitz im Schloss Esterházy in Eisenstadt. Fritz Kircher an der ersten Violine, Martin Kocsis an der zweiten Violine, Gerswind Olthoff an der Bratsche und Nikolai New am Violoncello bilden das Ensemble.

Das Quartett gibt Konzerte in vielen Ländern Europas, absolvierte Tourneen in Amerika, unter anderem in der New Yorker Carnegie Hall, sowie in Asien und tritt regelmäßig bei großen Festivals auf. Das Streichquartett gilt als Königsgattung der klassischen Kammermusik. Joseph Haydn, der wesentliche Impulse zur Perfektionierung dieser Gattung setzte, gilt als „Vater des Streichquartetts“.

Termine im Schloss Esterházy

Die Sommer-Matineen finden von 9. Juli bis 28. August jeweils donnerstags und freitags um 11.00 Uhr im Schloss Esterházy in Eisenstadt statt. Je nach Verfügbarkeit werden die Konzerte im Haydnsaal oder im Empiresaal abgehalten.