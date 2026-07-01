3SI Immogroup verlängert Gebühren-Aktion für Wohnungskäufer bis Ende August 2026

V.l.: Ing. Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, und Gerhard Klein, Geschäftsführer der 3SI Makler©3SI Immogroup
Nach Auslaufen der staatlichen Gebührenbefreiung übernimmt das Wiener Immobilienunternehmen bei ausgewählten Eigentumswohnungen weiterhin Grundbuch- und Pfandrechteintragungsgebühren.
Nach dem Ende der gesetzlichen Gebührenbefreiung für Immobilienkäufe Ende Juni führt die 3SI Immogroup eine unternehmenseigene Gebühren-Aktion fort. Bis 31. August 2026 übernimmt das Wiener Immobilienunternehmen beim Kauf ausgewählter Eigentumswohnungen die Kosten für die Grundbuch- und Pfandrechteintragung.
Laut Unternehmen können Käuferinnen und Käufer dadurch – abhängig vom Kaufpreis – bis zu 25.000 Euro an Nebenkosten einsparen.
Ausweitung auf Wohnungen bis 1,5 Millionen Euro
Die Aktion gilt für gekennzeichnete Eigentumswohnungen mit einem Listenpreis von bis zu 1,5 Millionen Euro. Damit erweitert 3SI den Anwendungsbereich gegenüber der ausgelaufenen staatlichen Regelung. Das Angebot richtet sich sowohl an Eigennutzer als auch an Anleger.
Im Unterschied zur früheren gesetzlichen Gebührenbefreiung kann die Aktion nach Angaben des Unternehmens außerdem beim Erwerb mehrerer Wohnungen in Anspruch genommen werden.
Befristetes Angebot
„Der Kauf einer Wohnung ist für viele Menschen eine der wichtigsten Entscheidungen ihres Lebens. Gerade deshalb möchten wir den Weg ins Eigentum aktiv erleichtern und die finanzielle Belastung beim Erwerb reduzieren“, sagt Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.
Zur Marktlage erklärt Schmidt: „Wir beobachten aktuell eine sehr stabile Nachfrage nach hochwertigem Wohnraum. Gleichzeitig achten Käufer verständlicherweise stärker auf ihre Gesamtkosten.“
Die Gebühren-Aktion gilt für Kaufangebote, die zwischen 1. Juli und 31. August 2026 eingehen. Voraussetzung ist, dass Kaufvertrag und Kaufpreiszahlung bis spätestens 15. September 2026 abgeschlossen sind.