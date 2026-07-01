3SI Immogroup verlängert Gebühren-Aktion für Wohnungskäufer bis Ende August 2026

Nach dem Ende der gesetzlichen Gebührenbefreiung für Immobilienkäufe Ende Juni führt die 3SI Immogroup eine unternehmenseigene Gebühren-Aktion fort. Bis 31. August 2026 übernimmt das Wiener Immobilienunternehmen beim Kauf ausgewählter Eigentumswohnungen die Kosten für die Grundbuch- und Pfandrechteintragung.

Laut Unternehmen können Käuferinnen und Käufer dadurch – abhängig vom Kaufpreis – bis zu 25.000 Euro an Nebenkosten einsparen.