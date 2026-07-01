Neuer BMW X5 vorgestellt: Fünfte Generation mit Elektro-, Hybrid- und Wasserstoffantrieb

BMW hat die fünfte Generation des X5 vorgestellt. Das Sports Activity Vehicle (SAV), das 1999 den Grundstein für die BMW X-Familie legte, erhält ein neues Design, digitale Technologien der Neuen Klasse und erstmals fünf verschiedene Antriebsoptionen. Die Motoren sämtlicher Varianten werden im BMW Group Werk Steyr in Oberösterreich produziert.

Der neue BMW X5 wird mit Otto- und Dieselmotoren inklusive 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie, als Plug-in-Hybrid sowie erstmals als vollelektrischer BMW iX5 angeboten. Zu einem späteren Zeitpunkt soll außerdem der BMW iX5 Hydrogen als erstes Serienfahrzeug der Marke mit Wasserstoffantrieb folgen.