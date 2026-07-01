Neuer BMW X5 vorgestellt: Fünfte Generation mit Elektro-, Hybrid- und Wasserstoffantrieb

Der Einstiegspreis für den neuen BMW X5 liegt in Österreich bei 113.886 Euro.©Uwe Fischer
BMW präsentiert die fünfte Generation des X5. Das SUV kommt erstmals mit fünf Antriebsvarianten – vom Verbrenner bis zum Wasserstoffmodell. Die Motoren aller Versionen werden im BMW Group Werk Steyr produziert.
BMW hat die fünfte Generation des X5 vorgestellt. Das Sports Activity Vehicle (SAV), das 1999 den Grundstein für die BMW X-Familie legte, erhält ein neues Design, digitale Technologien der Neuen Klasse und erstmals fünf verschiedene Antriebsoptionen. Die Motoren sämtlicher Varianten werden im BMW Group Werk Steyr in Oberösterreich produziert.
Der neue BMW X5 wird mit Otto- und Dieselmotoren inklusive 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie, als Plug-in-Hybrid sowie erstmals als vollelektrischer BMW iX5 angeboten. Zu einem späteren Zeitpunkt soll außerdem der BMW iX5 Hydrogen als erstes Serienfahrzeug der Marke mit Wasserstoffantrieb folgen.
Erster vollelektrischer BMW X5
Der BMW iX5 nutzt die sechste Generation der BMW eDrive-Technologie. BMW nennt für den iX5 60 xDrive eine Reichweite von bis zu 845 Kilometern. Zur Ausstattung zählen eine 800-Volt-Architektur, bidirektionales Laden sowie neu entwickelte Rundzellen für den Hochvoltspeicher.
Für den später folgenden BMW iX5 Hydrogen kündigt BMW eine Reichweite von bis zu 750 Kilometern an. Das Fahrzeug kombiniert ein Brennstoffzellensystem mit einem neu entwickelten Wasserstoff-Flachspeicher und einer Hochvoltbatterie.
„Mit seiner beeindruckenden Präsenz und der perfekten Symbiose aus Komfort und Fahrfreude wurde der BMW X5 zum weltweiten Besteller“, sagt Joachim Post, Entwicklungsvorstand der BMW AG: „Die neueste Generation profitiert nun zusätzlich von den Technologien der Neuen Klasse und maximaler Antriebsvielfalt. Ich bin mir sicher, so wird der neue X5 wieder Benchmark in seiner Klasse und seine Erfolgsgeschichte fortschreiben.“
Neue Designsprache und digitales Cockpit
Optisch orientiert sich der neue X5 an der Designsprache der Neuen Klasse. Kennzeichnend sind unter anderem eine aufrecht gestaltete Front, die vertikal ausgerichtete BMW Niere Iconic Glow sowie neue Doppel-X-Lichtikonen. Erstmals kommen zudem elektrisch unterstützte Türöffner mit sogenannten BMW Winglets zum Einsatz.
Im Innenraum setzt BMW auf ein neu gestaltetes Cockpit mit BMW Panoramic iDrive und dem BMW Operating System X. Hinzu kommen unter anderem das BMW Panoramic Vision über die gesamte Breite der Windschutzscheibe, ein BMW 3D Head-Up Display, ein optionaler BMW Passenger Screen sowie ein neues Multifunktionslenkrad. Als Dekormaterial bietet BMW erstmals optional Schiefer an.
Fahrwerk und Assistenzsysteme
Serienmäßig verfügt der neue BMW X5 über ein adaptives Fahrwerk und eine Achslastverteilung von nahezu 50:50. Optional stehen Adaptive Chassis Control sowie bei den Elektro- und Plug-in-Hybrid-Modellen die Adaptive Chassis Control Professional mit Wankstabilisierung zur Verfügung.
Für Fahrerassistenz sorgt BMW Symbiotic Drive mit Level-2-Systemen und aktiven Sicherheitsfunktionen. In den elektrischen Modellen sowie im später erscheinenden BMW iX5 Hydrogen kommt außerdem das „Heart of Joy“ mit dem sogenannten BMW Soft-Stop zum Einsatz.
Produktionsstart im August 2026
Die Serienproduktion beginnt im August 2026 im BMW Group Werk Spartanburg in den USA. Dort wird erstmals auch ein vollelektrisches Fahrzeug gefertigt: der BMW iX5. Das angeschlossene Werk für Hochvoltbatterien der sechsten Generation arbeitet laut BMW im Regelbetrieb ohne den Einsatz fossiler Brennstoffe.
Die Markteinführung der Modelle mit Verbrennungsmotor startet Ende November 2026. Die vollelektrischen sowie die Plug-in-Hybrid-Versionen folgen Anfang 2027.