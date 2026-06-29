Montanuniversität Leoben eröffnet neues InnoLab

Die Montanuniversität Leoben hat das InnoLab eröffnet. Der neue Lern- und Erlebnisraum soll Zukunftstechnologien für junge Talente unmittelbar erfahrbar machen. Schüler, Studierende und junge Innovator können dort praxisnah experimentieren, entwickeln und gestalten.

Im Mittelpunkt stehen unter anderem 3D-Druck, Polymerherstellung, Recycling, nachhaltige Materialien, Robotik sowie Elektronik und Sensorik. Ziel des InnoLab ist es, MINT-Bildung greifbar zu machen und junge Menschen auf dem Weg von der ersten Idee bis zum funktionierenden Funktionsmuster zu begleiten.

Brücke zwischen Schule, Hochschule und Praxis

„Mit dem InnoLab schaffen wir eine Brücke zwischen Schule, Hochschule und Praxis – ein Ort, an dem aus Ideen Dinge werden“, sagt Peter Moser, Rektor der Montanuniversität Leoben. „Wir möchten jungen Menschen Lust auf Technik machen und sie befähigen, Herausforderungen unserer Zeit aktiv mitzugestalten.“

Damit setzt die Montanuniversität Leoben auf einen praxisnahen Zugang zu technischen und naturwissenschaftlichen Themen. Das InnoLab soll nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch eigenständiges Ausprobieren und Entwickeln ermöglichen.

Angebote für Schulen ab Herbst 2026

Ab Herbst 2026 öffnet das InnoLab auch für Schulen. Geplant sind eigens entwickelte Programme für die Oberstufe an AHS und BHS. Klassen arbeiten dabei hands-on mit aktueller Technologie, moderner Ausstattung und wissenschaftlichen Methoden.

Die Formate werden von Fachpersonal der Montanuniversität geleitet. Sie reichen vom kompakten Explorer-Programm bis zu intensiven Deep-Dive-Einheiten in ausgewählten Themenfeldern. Auf Wunsch sollen auch maßgeschneiderte Angebote umgesetzt werden.

„Lehrkräfte erhalten ein schlüsselfertiges Angebot: sichere Setups, didaktisch aufbereitete Inhalte und professionelle Betreuung – die Schüler*innen experimentieren, bauen und testen mit direktem Praxisbezug“, betont Markus Ast, Leiter des InnoLab.

Raum für Projektarbeiten und Prototypen

Auch Studierende der Montanuniversität Leoben profitieren vom neuen InnoLab. Es stellt Raum, moderne Infrastruktur und Betreuung für Übungen, Projektarbeiten sowie Bachelor- und Masterarbeiten bereit.

Dadurch sollen kurze Wege von der Idee zum Prototyp entstehen. Gleichzeitig bietet das InnoLab einen sicheren Rahmen für eigenständiges, wissenschaftlich fundiertes Arbeiten.

Die Schwerpunkte reichen von 3D-Druck über innovative Polymersynthesen und zirkuläre Materialnutzung bis zu Robotik, Elektronik und Sensorik. Im Fokus steht dabei der nachhaltige und verantwortungsvolle Einsatz von Technologien.

Informationen und Anmeldung

Informationen und Anmeldung zu Workshops sind unter inno-lab@unileoben.ac.at möglich.