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Uche Yara künftig fixe Live-Leadgitarristin bei Bilderbuch

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Uche Yara bei ihrem Auftritt am "Lido Sounds" 2025
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Bilderbuch bauen ihre Live-Besetzung um und holen die heimische Sängerin und Multiinstrumentalistin Uche Yara fix an Bord. Die gefeierte Newcomerin, Jahrgang 2005, wird nach dem Ausstieg von Leadgitarrist Michael Krammer im Frühjahr ab sofort dessen Part bei Live-Shows übernehmen, teilte die Band am Dienstagabend auf ihren Social-Media-Kanälen mit.

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Die Oberösterreicherin, die im September ihr erstes Soloalbum veröffentlichen wird, war bei einigen Konzerten der "Gelb ist das Feld"-Tour 2022 bereits Vorgruppe von Bilderbuch. Wenig später spielte sie mit der Band gemeinsam gleich zwei Mal im Ernst-Happel-Stadion - einmal vor dem Auftritt der Rolling Stones, das andere Mal im Rahmen eines Solidaritätskonzertabends für die Ukraine. Künftig übernimmt die Künstlerin eine zentrale Rolle auf der Bühne bei Bilderbuch.

Gleichzeitig kündigten die verbliebenen Bandmitglieder Maurice Ernst, Peter Horazdovsky und Philipp Scheibl nach längerer Konzertabstinenz an, in Kürze neue Livetermine bekanntgeben zu wollen. Bilderbuch, seit Jahren einer der international erfolgreichsten heimischen Popexporte, bringen am 18. September ihr inzwischen neuntes Studioalbum "∞+1" heraus. Die Platte - die Singles "Irgendwo" und "Push Reality" sind bereits als Vorboten erschienen - wurde noch mit Krammer an der Leadgitarre eingespielt.

(S E R V I C E - https://www.bilderbuch-musik.at/ )

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