Wertschätzung mit Wertzeichen für Peter Alexander

3,10 Euro beträgt der Nennwert des Wertzeichens, das von Fans aber vermutlich selten zur Frankierung schnöder Päckchen verwendet werden dürfte. 190.000 Stück beträgt die Auflage mit dem Konterfei des eingefleischten Philatelisten, wobei die Marke in allen Postfilialen, im Onlineshop oder beim Sammlerservice der Post erhältlich ist. Und am Tag des Geburtstags lädt die Post in den hauseigenen Philatelie-Shop am Rochusplatz von 9 bis 13 Uhr zu einem Sonderpostamt, wo auch ein Peter-Alexander-Sonderstempel zum Einsatz kommt.