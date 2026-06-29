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Wertschätzung mit Wertzeichen für Peter Alexander

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Peter Alexander grüßt zum 100er seine Fans
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310 Cent zum 100er: Am Dienstag hätte der 2011 verstorbene Entertainer Peter Alexander seinen 100. Geburtstag gefeiert. Das nimmt die Österreichische Post zum Anlass, um den Publikumsliebling erstmals mit einer Briefmarke zu würdigen. Und natürlich ist "der Peter" für diesen festlichen Anlass entsprechend festlich gekleidet - mit schwarzem Anzug und schwarzer Fliege. In diesem Ornat blickt der Wiener mit seinem markanten lasziv-verschmitzten Blick den Sammler an.

von

3,10 Euro beträgt der Nennwert des Wertzeichens, das von Fans aber vermutlich selten zur Frankierung schnöder Päckchen verwendet werden dürfte. 190.000 Stück beträgt die Auflage mit dem Konterfei des eingefleischten Philatelisten, wobei die Marke in allen Postfilialen, im Onlineshop oder beim Sammlerservice der Post erhältlich ist. Und am Tag des Geburtstags lädt die Post in den hauseigenen Philatelie-Shop am Rochusplatz von 9 bis 13 Uhr zu einem Sonderpostamt, wo auch ein Peter-Alexander-Sonderstempel zum Einsatz kommt.

Peter Alexander-Briefmarke

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