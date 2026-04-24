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In eigener Sache: Sebastian Reinhart wird Teil der NEWS-Chefredaktion

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Sebastian Reinhart

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Der Investigativprofi und Benko-Aufdecker verstärkt das Führungsteam rund um Chefredakteurin Kathrin Gulernits.

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News erweitert seine redaktionelle Führung: Sebastian Reinhart wird künftig Mitglied der Chefredaktion und verstärkt damit das Führungsteam rund um Chefredakteurin Kathrin Gulernits. Mit der Bestellung stärkt NEWS die journalistische Qualität, investigative Kompetenz sowie die wirtschaftliche und politische Berichterstattung.

News ist eine Marke mit großer investigativer Tradition und gesellschaftlicher Relevanz. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Kathrin Gulernits und dem gesamten Team die publizistische Schlagkraft weiter zu erhöhen, die investigativen Kompetenzen konsequent auszubauen und neue Erzählformate zu entwickeln“, so der Investigativjournalist. 

Reinhart prägte in den vergangenen Jahren insbesondere mit seiner vielbeachteten Berichterstattung rund um den Signa-Komplex und René Benko die investigative Ausrichtung des Magazins maßgeblich mit und wird künftig daran arbeiten, die publizistische Relevanz von News weiter auszubauen. 

Chefredakteurin Kathrin Gulernits dazu: „Sebastian Reinhart steht für präzise Recherche, wirtschaftliches Verständnis und den Blick für politische Zusammenhänge. Mit seiner Erfahrung und seinem Gespür für relevante Themen wird er wichtige Impulse für die Weiterentwicklung von News setzen.“

Herausgeber Helmut Schoba ergänzt: „Unser Anspruch ist klar: Wir wollen nicht lauter sein, sondern relevanter – und genau dafür steht Sebastian Reinhart. Ich freue mich sehr, dass wir ihn für unseren gemeinsamen Weg bei NEWS gewinnen konnten.“

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