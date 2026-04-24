In eigener Sache: Sebastian Reinhart wird Teil der NEWS-Chefredaktion

News erweitert seine redaktionelle Führung: Sebastian Reinhart wird künftig Mitglied der Chefredaktion und verstärkt damit das Führungsteam rund um Chefredakteurin Kathrin Gulernits. Mit der Bestellung stärkt NEWS die journalistische Qualität, investigative Kompetenz sowie die wirtschaftliche und politische Berichterstattung.

„News ist eine Marke mit großer investigativer Tradition und gesellschaftlicher Relevanz. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Kathrin Gulernits und dem gesamten Team die publizistische Schlagkraft weiter zu erhöhen, die investigativen Kompetenzen konsequent auszubauen und neue Erzählformate zu entwickeln“, so der Investigativjournalist.

Reinhart prägte in den vergangenen Jahren insbesondere mit seiner vielbeachteten Berichterstattung rund um den Signa-Komplex und René Benko die investigative Ausrichtung des Magazins maßgeblich mit und wird künftig daran arbeiten, die publizistische Relevanz von News weiter auszubauen.