René Benko und die Ingbe-Stiftung: Woher kommt das Geld und wem gehört es?

Am ersten Prozesstag fuhr René Benkos Verteidiger gleich zu Beginn schweres Geschütz auf. In einem emotionalen Plädoyer zeichnete Norbert Wess das Bild eines Unternehmers, der nichts unversucht ließ, um seinen Konzern zu retten. Selbst Benkos Mutter habe – so Wess – mit einer Schenkung aus ihrer Stiftung geholfen. Das Stiftungsvermögen, betonte der Anwalt, sei nicht Benkos persönliches Vermögen. Sein Fazit: „Falsch, falscher, am fälschesten.“

Die Rede ist von der Ingbe-Stiftung in Liechtenstein. Gegründet 2014 zur „Versorgung von Benkos Liebsten“, soll sie – laut Verteidigung – seit 2015 eigenständig wirtschaften. Doch wie kam es dann zu einem sagenhaften Eigenkapital von 220 Millionen Euro im Jahr 2022? Ganz ohne Benkos Zutun?