Semmering: Warten auf den Erlöser

Trotzdem greift die niederösterreichische Landespolitik, allen voran die Landeshauptfrau, nach jedem rettenden Strohhalm, um eine baldige Wiederbelebung auszurufen. Mit allem, was dazugehört. Und so darf die Landespostille regelmäßig vermelden, der Semmering werde nun wirklich, diesmal aber ganz sicher, aus „seinem Dornröschenschlaf“ geweckt.

Hier und heute zeigt sich ein völlig anderes Bild. Ein Hauch von Morbidität liegt über allem, ein Ambiente, das eher an eine alte Sage erinnert als an einen traditionsreichen Kurort. Da kommt einem schon mal — wenn auch nicht ganz literarisch präzise, aber stimmungsmäßig durchaus passend — der Erlkönig in den Sinn. Es ist schlicht nasskalt, und der Jahreszeit geschuldet wird es um halb vier bereits finster. Eine Szenerie, in der man sich nicht wundern würde, wenn plötzlich eine Gestalt „durch Nacht und Wind“ auftauchte. Doch hier reitet niemand heroisch oder geisterhaft einher. Es ist einfach der Winter, der die Landschaft fest im Griff hat.

Nun schreitet man durch den Ort, vorbei an verschlossenen Pensionen und leeren Auslagen, und bleibt vor einem Hotel stehen – und steht vor dem Hotel: dem Südbahnhotel.