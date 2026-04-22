Früher verkaufte der 60-Jährige Staubsauger, Kaffeemaschinen, Wellnessprodukte und Handy-Beschichtungen. Heute hat er mit TGI ein besonders kreatives Geschäftsmodell: Gold mit Rabatt. Kunden können Goldbarren erwerben, bekommen diese aber erst später ausgehändigt. In der Regel drei Jahre später. Und während dieser Zeit bekommen die Kunden monatlich Geld zurück.

„Stell dir vor, du kaufst echtes Gold und bekommst monatlich zwei bis vier Prozent zurück auf dein Konto überwiesen“, heißt es in einem Social-Media-Video von TGI. Nach drei Jahren würden sich so „bis zu 72 Prozent Rückzahlung“ des Kaufpreises ergeben. Und der Jahre zuvor bestellte Goldbarren. Außer, man entscheidet sich, die Auslieferung weiter aufzuschieben, um weitere monatliche Rabatte zu erhalten. Von „60.000 Stammkunden“ spricht Kaltenegger, TGI gibt auf der Website an, man habe „40.000+ Kunden“, die sich über die Rabatte freuen würden. Insgesamt seien bereits mehr als 80 Millionen Euro über solche Rabatte ausbezahlt worden.

Gold gilt als sicherer Hafen und ist gerade in Zeiten globaler Krisen eine beliebte Form der Vermögensanlage. Dass ein Unternehmen darauf „Rabatt“ gewährt, erscheint zumindest erklärungsbedürftig. Vor allem, warum vor den Kalteneggers offenbar noch niemand auf diese scheinbar geniale Idee gekommen ist.

Auf einer bekannten Rezensionsplattform findet sich eine atemberaubende Menge vorgeblicher TGI-Kunden, die ausschließlich Positives zu berichten wissen. „Alles perfekt gelaufen“, schreibt etwa „Sven“. „Weltweit einmaliges Konzept und absolut zuverlässig!“, freut sich „Danny“. Und ein „Herbert“ erzählt: „4 Monate habe ich den Haken gesucht und nicht gefunden. Jetzt habe ich bereits einige Rabatte erhalten und bin auch Empfehlungsgeber.“ Empfehlungsgeber, das sind die Direktvertriebler der TGI. Sie werben gegen Bonuszahlungen weitere Kunden an. Dass sie am TGI-Geschäftsmodell keinen Haken sehen, verwundert wenig. Das Geschäft muss florieren.