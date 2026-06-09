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ORF-Wahl: ORF-Journalisten würden mehrheitlich Lisa Totzauer wählen

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Lisa Totzauer will an die Spitze des ORF

Lisa Totzauer

©APA, GEORG HOCHMUTH
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Die ORF-TV-Magazinchefin erhielt 51 Prozent der rund 600 abgegebenen Stimmen. Clemens Pig und Markus Breitenecker auf den Plätzen zwei und drei.

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Wären die ORF-Journalistinnen und -Journalisten gefragt, dann würde ORF-TV-Magazinchefin Lisa Totzauer ab 2027 das öffentlich-rechtliche Medienhaus führen.

Stimmungsbild

Bei einer Abstimmung entfielen laut APA-Informationen 51,3 Prozent der rund 600 abgegebenen Stimmen auf sie. Dahinter landete mit 18,0 Prozent APA-CEO Clemens Pig. Den dritten Platz sicherte sich Ex-ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführer Markus Breitenecker mit 13,0 Prozent.

Nicht aufs Podest schaffte es Ex-HBO-Manager Johannes Larcher. Auf ihn entfielen 9,6 Prozent der abgegebenen Stimmen. Dieter Bornemann, Vorsitzender des Redaktionsrats, sprach im Vorfeld von einem "Stimmungsbild" wie man es auch im Falle der ORF-Chefredaktion erhebe.

9 Kandidat:innen im Hearing

Die eigentliche Wahl erfolgt am Donnerstag. Dabei stimmen die 35 ORF-Stiftungsrätinnen und -räte ab. Um als Bewerberin oder Bewerber in Frage zu kommen, ist eine Nominierung durch zumindest einen Stiftungsrat für ein Hearing am Donnerstag nötig.

Bisher haben neun Personen eine solche in der Tasche: Neben Totzauer, Pig, Breitenecker und Larcher auch ORF III-Co-Geschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz, "Exxpress"-Herausgeberin Eva Schütz, Ex-ServusTV-Chefredakteur Robert Altenburger, Ex-ORF-Journalistin Sonja Sagmeister und Ex-ORF-Managerin Petra Höfer.

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