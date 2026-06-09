ORF-Wahl: ORF-Journalisten würden mehrheitlich Lisa Totzauer wählen

Bei einer Abstimmung entfielen laut APA-Informationen 51,3 Prozent der rund 600 abgegebenen Stimmen auf sie. Dahinter landete mit 18,0 Prozent APA-CEO Clemens Pig. Den dritten Platz sicherte sich Ex-ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführer Markus Breitenecker mit 13,0 Prozent.

Nicht aufs Podest schaffte es Ex-HBO-Manager Johannes Larcher. Auf ihn entfielen 9,6 Prozent der abgegebenen Stimmen. Dieter Bornemann, Vorsitzender des Redaktionsrats, sprach im Vorfeld von einem "Stimmungsbild" wie man es auch im Falle der ORF-Chefredaktion erhebe.