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"The Piano Tuner": Klavierstimmer und Panzerknacker

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Ein begabter Klavierstimmer und sein Mentor Dustin Hoffman
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Niki (Leo Woodall) wäre lieber Musiker geworden, ist jetzt jedoch als Klavierstimmer erfolgreich - und als Dieb. Schließlich ist sein außergewöhnliches Gehör äußerst hilfreich beim Öffnen von Safes. So changiert Niki zwischen legalem und illegalem Leben, als er sich in die junge Komponistin Ruthie (Havana Rose Liu) verliebt. "Nawalny"-Regisseur Daniel Roher legt mit "The Piano Tuner" sein Spielfilmdebüt vor und wartet in der Rolle von Nikis Mentor mit Dustin Hoffman auf.

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TORONTO - KANADA: FOTO: APA/APA/Panda Lichtspiele Filmverleih

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