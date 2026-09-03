Leserbriefe zur NEWS-Kultur, September 2026

Die Salzburger Festspiele eigneten sich schon immer als Reibebaum für

populistischen Unsinn und tun es offensichtlich immer wieder. Kickl

hat da wild hineingehackt mit seinem Inzüchtlersager unter dem Motto

"Wir wollen dort ja gar nicht dabei sein". Kay - Michael Dankl ,

immerhin Salzburger Vizebürgermeister, "pratzelt" da ein bisschen an den

Festspielen herum mit einem Umfrageergebnis, das er scheint´'s nicht

richtig zu interpretieren weiß. Wenn die Hälfte der Salzburger noch nie

bei den Salzburger Festspielen war, heißt das ja, dass die andere Hälfte

sehr wohl hingeht., was doch eigentlich ein Grund zur Freude ist. Aber

weil ein bisschen Klassenkampf sein muss, vertritt er das Motto "Wir

möchten ja so gern hin , aber wir können nicht, weil wir so arm sind".

Tja, die bösen Reichen und Schönen"! Da sitzt er mit unserem Vizekanzer

in einem Boot, der sich für die Schönheitsoperationen eben dieser in

anderem Zusammenhang so brennend interessiert. Dass seine Vorliebe als

Kulturminister mehr bei Ralf Rangnick und seinem "Jedermann-Projekt" mit

Kindern im Zirkuszelt liegt als bei Messiaens "Saint Francois d'Assise",

weiß man spätestens seit seiner Rede bei der Festspieleröffnung.



Wie wird es weitergehen bei den Salzburger Festspielen? Dass sich Herr

Schallenberg den Festspielpräsidenten nicht antun will, ist sehr schade,

rückblickend auf das erste Halbjahr 2026 aber doch auch verständlich.



Dass man auch von namhaften Leuten in der Findungskommission wie Franz

Welser-Möst manch eigenartige Wortmeldung findet, kann man in einem

Interview in den Salzburger Nachrichten vom 8. August nachlesen. Er

meint darin "Es hat die Salzburger Festspiele vor und nach Karajan

gegeben, obwohl sich das nach Karajans Tod niemand hat vorstellen

können. es wird sie auch nach Markus Hinterhäuser geben". Ja eh! Aber

zum Glück ist Markus Hinterhäuser nicht tot und wie geht das schöne

Lied? "Es wird a Wein sein und wir wern nimmer sein, tralala la la la

la la!"



In diesem Sinne grüße ich Sie wie immer herzlich, alles Liebe Riki Pacik