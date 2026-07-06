Leserbriefe zur NEWS-Kultur, Juli 2026

Sehr geehrter Herr Sichrovsky,

ich muss gestehen, dass mich Ihr Beitrag einigermaßen berührt hat, habe ich doch aus gewisser Ferne auch beobachten könne, wie die "Gegenständlichen" nach dem Krieg in der öffentlichen Wertschätzung stark unter die Räder kamen.

Georg Werthgarner, hauptberuflich Lehrer in OÖ, hat hauptsächlich bei Ludwig Rösch (1865-1936) und Fritz Lach (1868-1933) in der Zwischenkriegszeit malen gelernt und diese Profession auch zeitlebens neben seinem Beruf ausgeübt.

Nachdem Wethgarner unserer Familie lange Jahre eng verbunden war, durfte ich ihm auch oft beim Malen (er war Aquarellist) über die Schulter schauen, was mich dazu verleitete, ebenfalls zum Aquarellpinsel zu greifen. Im Familienbesitz befanden und befinden sich noch Werke aller 3 Künstler und ich konnte über die vielen Jahrzehnte, die mich diese Erde schon (er)trägt, den laufenden Verfall sowohl der Preise als auch der Wertschätzung für die Werke dieser Künstler verfolgen. Und ich habe auch mit gewissem Entsetzen festgestellt, wie schlecht z.B. die Aquarelle von F. Hundertwasser aus den späten 40er-Jahren verglichen mit jenen der genannten Künstler sind.

Vor einigen Jahren habe ich dem NÖ Landesmuseum ein Bild von Rösch angeboten (Bachgasse in Weissenkirchen), weil ich gesehen habe, dass dort eine größere Ansicht desselben Motivs vorhanden ist. Den Ausgang können Sie sich vorstellen - kein Interesse!

Die selektive Fokussierung des öffentlichen Kunstbetriebes auf bestimmte Formen künstlerischen (auch nachhaltigen?) Ausdrucks (oder ev. doch nur kommerziellen Erfolges) und die Negierung aller anderen ärgert, ja bedrückt mich schon lange. Mein Massstab ist eher, wie oft und wie radikal ein Künstler in der Lage war, seinen Stil zu ändern, um authentisch zu bleiben!

Ihre ehrenden Worte über Ihren Schwiegervater haben mich dazu verleitet, Sie mit meiner unerheblichen Meinung über den offiziellen Wertschätzungskatalog bildender Kunst in Österreich zu belästigen.

Mit der Bitte, mir dies zu verzeihen, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen,

Ihr R. Köck