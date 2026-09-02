Spitzentöne: Die linke Pubertät

Darauf habe ich so dringlich gewartet wie auf einen eingewachsenen Zehennagel. Kay-Michael Dankl, „KPÖ-Sprecher und Salzburger Vizebürgermeister“, enthüllt via Umfrage, dass mehr als 50 Prozent der ihm stellvertretend Anbefohlenen „noch nie die Festspiele besucht“ hätten! Dies sei nun zeitnah zu ändern. Das Direktorium hat umfänglich geantwortet, auf Tiefpreiskonvolute im Umfang von 50 Prozent des Gesamtangebots verwiesen, auf Jugendkontingente und die von Siemens bezahlten Übertragungen auf den Kapitelplatz. Nicht zu reden von der ungeheuren, zu Recht gern bemühten Umwegrentabilität.

All das wurde schon so oft geklärt, dass die Wiederholung langweilt. Wenn es nun einen noch zu erhebenden Prozentsatz der Stadtbevölkerung mehr zu Gabalier oder zum Adventsingen treibt als zu Messiaens „Saint Francois d’Assise“, was dann? Die Ignoranten mit vorgehaltener Waffe in der Felsenreitschule zu Paaren treiben? Oder Gabalier per Festspielgesetz als Überraschungs-Act im „Jedermann“ festschreiben?

Auch wüsste ich gern, ob schon 1.021.018 Wiener Stadtbewohner (laut Statistik Austria 50 Prozent des Gesamtbestands) die Staatsoper besucht haben. Und wie viele insgesamt danach Bedarf verspüren.

Wie verfahren wir zudem mit den vergleichsweise bescheidenen 1,7 Millionen, die sich jährlich zum Besuch der 195 Bundesligaspiele überwinden? Mit den bloß 1.186.000 Schülern bei 9,2 Millionen Einwohnern? Den statistisch vernachlässigbaren 10.000 Insassen heimischer Gefängnisse? Wie kommen 9.209.113 dazu, lebenslang keine solche Anstalt von innen begutachtet zu haben?