Spitzentöne: Ein bedeutender Künstler hat das letzte Wort behalten

Das Gartentor, ein leuchtend ultramarinblaues Rechteck inmitten der grau-gelben Straßenzeile, war das Erste, das einem auffiel, wenn man sich dem Haus näherte. Dann durchquerte man den sommerduftenden Garten mit den alten Obstbäumen und dem kleinen, vom gefräßigen Reiher belagerten Goldfischteich, und beim Schritt durch die Tür änderte sich die Atmosphäre. Jeder, der einem Maler verbunden ist, kennt diesen schockartigen Glücksmoment beim Betreten des Ateliers.

Beim Schwiegervater war stets eine Leinwand aufgespannt, auf der im Duft trocknender Ölfarben ein Akt Form, Persönlichkeit, Selbstbewusstsein und Innensicht annahm. Mir waren die Landschaften stets näher, weil sie, der Struktur der Felder und Wälder um den Weinviertler Ort Gaweinstal folgend, Gegenständlichkeit und Abstraktion miteinander versöhnten.

Als es im Atelier still geworden war, weil die Kräfte zum Malen nicht mehr reichten, übernahm dafür in den Wohnräumen die Musik. Die Mutter meiner Frau hat als pädagogische Instanz mehrere Generationen ambitionierter Weinviertler ins Klavierspiel eingewiesen. Und der kleine, alte Herr mit dem weißen Oberlippenbärtchen machte sich zum Geigenspiel auch noch das Cello gefügig, nachdem er mit der ihm eigenen Dezidiertheit schon den Kirchenchor und die Blaskapelle konkurrenzfähigem Niveau verpflichtet hatte.