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Bryan Adams würde Trump fotografieren

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Bryan Adams hält reden mit Trump für zwecklos
©APA/APA/AFP/JOHN MACDOUGALL
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Am 1. Juli 2026, dem Tag des kanadischen Nationalfeiertags, hat Bryan Adams den neuen Song "51st State" als Antwort auf die Äußerungen von Donald Trump veröffentlicht. Dieser hatte vorgeschlagen, Kanada zum 51. US-Bundesstaat zu machen. Mit ihm darüber zu reden, erscheint dem Künstler allerdings zwecklos, wie er in der Ö3 Sendung "Frühstück bei mir" verriet, die am Sonntag gesendet wird.

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"Ich glaube nicht, dass er zuhören würde. Diese Aura um diese Leute ... Ich will da nicht anstreifen", wurde Adams in einer Vorab-Meldung zitiert. Trump zu fotografieren würde Adams - er ist international angesehener Fotograf und hatte Celebritys wie Queen Elizabeth oder Mick Jagger vor der Linse - allerdings doch reizen. "Warum nicht? Trump ist eine Ikone, im Moment ein großer Teil der Welt. Also ja."

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