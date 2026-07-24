Bryan Adams würde Trump fotografieren

"Ich glaube nicht, dass er zuhören würde. Diese Aura um diese Leute ... Ich will da nicht anstreifen", wurde Adams in einer Vorab-Meldung zitiert. Trump zu fotografieren würde Adams - er ist international angesehener Fotograf und hatte Celebritys wie Queen Elizabeth oder Mick Jagger vor der Linse - allerdings doch reizen. "Warum nicht? Trump ist eine Ikone, im Moment ein großer Teil der Welt. Also ja."