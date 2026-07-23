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Marianne Mendt eröffnet das 17. Wiener Popfest

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Gute Musik vor guter Kulisse: Das Popfest am Karlsplatz
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Das Wiener Popfest startet am Donnerstag in seine 17. Ausgabe. Am und rund um den Karlsplatz treten bis Sonntag rund 50 heimische Acts von etablierten Musikschaffenden bis zu Neuentdeckungen bei Gratis-Eintritt auf. Herzstück ist erneut die Seebühne vor der Karlskirche. Eröffnet wird das Event von der "Mutter des Austropop" Marianne Mendt um 18.30 Uhr. Danach folgen Dialektsängerin Anna Buchegger, das Burschen-Duo Lusterboden und Latinpopperin Tamara Flores.

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Kuratiert wird die diesjährige Ausgabe von Popmusikerin Sofie Royer und dem Musiker und Produzenten Wolfgang Lehmann (Voodoo Jürgens, Naked Lunch). Für die Seebühne haben die beiden u.a. noch die Grazer Soulformation Sladek, die Wienerin Rahel oder Alpha Romeo & die Sommerreifen, die ihren Stil einmal als Tagada-Rock bezeichnet haben, gebucht. Auch im TU Prechtlsaal, im Wien Museum oder im Club U gibt es Programm teilweise bis weit in die Nacht hinein. Das Rahmenprogramm reicht von einem mitternächtlichen Walking Concert mit Naked Lunch-Frontmann Oliver Welter über ein Gespräch mit Mendt und Ambros-Texter Joesi Prokopetz über die Ursprünge des Austropop bis zu Tischtennis im Park.

(S E R V I C E - https://popfest.at/ )

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