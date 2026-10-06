Oper wie für einen Netflix-Zweiteiler

Zwei Einakter, die nichts miteinander zu tun haben, weder musikalisch noch inhaltlich, außer, dass ein Paar im Zentrum steht, werden an der Wiener Staatsoper zu einem Beziehungs-Thriller zusammengefügt. Der eine, Alexander Zemlinskys „Florentinische Tragödie“, wird fast nie aufgeführt und verschwand quasi nach den ersten Aufführungen 1917 von den Spielplänen.

Der andere „Herzog Blaubarts Burg“ wird immer wieder mit anderen Werken kombiniert. Eines der jüngsten herausragendsten Beispiele war bei den Salzburger Festspielen 2022 in der Regie von Romeo Castellucci, dirigiert von Teodor Currentzis, zu erleben.

Intendant Markus Hinterhäuser kombinierte das düstere Schlüsselwerk des 20. Jahrhunderts mit Carl Orffs apokalyptischer Chor-Oper „De temporum fine comoedia“. Auf den ersten Blick ein gewagtes Unterfangen. Doch es ging auf. Da wurde der Weltuntergang, die Größe dieser Meisterwerke spürbar.