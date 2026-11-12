Sextoys als Geschenk

Monika Wogrolly©Matt Observe
Rückblick: Mark legte Mia einen diskret verpackten Vibrator unter den Weihnachtsbaum. Und dann folgte eine Bescherung der anderen Art: Anstatt sich zu freuen, brach die Beschenkte in Tränen aus. Was hatte er nur falsch gemacht?
Eins sei vorweg klargestellt: Nur der gute Wille garantiert nicht den Erfolg eines Überraschungsgeschenks. Welcher grundlegenden Bedingungen es bedarf, um einander ungestraft Sexspielzeug ohne unerwünschte Nebenwirkungen zu schenken – und was den Unter schied zwischen Männern und Frauen ausmacht – sehen wir uns näher an.
Männer und Frauen
Ein beschenkter Mann wird ein Sexspielzeug nicht immer, aber fast immer, neugierig und als Bereicherung des Liebeslebens zur Kenntnis nehmen, sich wahrscheinlich freuen und es kaum je als Kritik oder Angriff auf seinen Stand als Meister der Liebeskunst sehen. Er wird es humorvoll auff assen: als frivolen, witzigen oder kreativen Appetizer der Lust.
Frauen, in ihrer antrainierten Selbstkritik, fallen häufig aus allen Wolken, wenn sie so gar nicht darauf vorbereitet sind. Nach dem Motto: „What?“, grübeln sie darüber nach, was die versteckte Botschaft hinter dieser Gabe sein mag.
Kritik
Und dann, ja dann kann es – wie bei Mark und Mia – zum Betreten eines regelrechten Minenfelds kommen. Mia deutete den Vibrator als verschlüsselte Absage an ihre erotische Anziehung als Frau. Sie warf ihrem Mann vor, keine Lust auf sie zu haben und zu feige zu sein, es ihr ins Gesicht zu sagen. Und sich selbst unterstellte sie, ihm nicht gut genug zu sein. Warum sonst sollte er ihr ein Gerät zur Selbstbefriedigung schenken, wenn es ihm nicht längst zu fad und zu viel mit ihr geworden wäre?
Spieltrieb
Aber bei Mark war das alles lieb und nicht schlimm, sondern eben ganz anders gemeint. Er wollte mit Mia neue erotische Milchstraßen erkunden, und der Vibrator sollte dabei ihr Wegbegleiter sein. Schließlich könne man ihn auch zu zweit nutzen, wollte er ihr erklären. Doch dazu kam es nicht. Denn Mia war außer sich und verletzt, fühlte sich unsexy und unerwünscht, wertlos für die Liebe.
Bodyshaming
Sowohl Dessous als auch Sextoys als Geschenke können also ordentlich in die Hose gehen.
Mia interpretierte Marks Dessous-Geschenk, das unmittelbar auf den Vibrator folgte, als Verhöhnung ihres Körperschemas. „Musst du mir sowas antun!“, faucht sie ihn an, und dass sie sich in dem Outfit nur lächerlich machen würde: „Das tut nichts für mich!“
Mark wollte beteuern, dass er Mia auch nach drei Kindern noch wunderschön finde, aber jeder Versuch ging am Ziel vorbei.
Wann kann, darf oder soll man denn nun erotische Fashionteile oder sexy Spielzeug schenken? Hier die Erfolgsformel: Dann, und nur dann, wenn die Beziehung stabil ist.
Wenn Sex nicht nur möglich, sondern von beiden entspannt wahrgenommen, weder bewertet noch unter Leistungsdruck vollzogen wird. Also nur bei einem Liebesleben auf stabilen Grundfesten und nicht als Rettungs- oder Bereicherungsversuch.
Gehen Sie daher auf Nummer sicher und machen es zum gemeinsamen Projekt. Sie können auch einen Gutschein für einen Erotikshop schenken und dort gemeinsam forschen, was für beide passt. So beugen Sie irritierten Reaktionen vor – und sorgen dafür, dass Ihnen die sprichwörtliche schöne Bescherung erspart bleibt.