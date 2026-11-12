Sextoys als Geschenk

Sowohl Dessous als auch Sextoys als Geschenke können also ordentlich in die Hose gehen.

Mia interpretierte Marks Dessous-Geschenk, das unmittelbar auf den Vibrator folgte, als Verhöhnung ihres Körperschemas. „Musst du mir sowas antun!“, faucht sie ihn an, und dass sie sich in dem Outfit nur lächerlich machen würde: „Das tut nichts für mich!“

Mark wollte beteuern, dass er Mia auch nach drei Kindern noch wunderschön finde, aber jeder Versuch ging am Ziel vorbei.

Wann kann, darf oder soll man denn nun erotische Fashionteile oder sexy Spielzeug schenken? Hier die Erfolgsformel: Dann, und nur dann, wenn die Beziehung stabil ist.

Wenn Sex nicht nur möglich, sondern von beiden entspannt wahrgenommen, weder bewertet noch unter Leistungsdruck vollzogen wird. Also nur bei einem Liebesleben auf stabilen Grundfesten und nicht als Rettungs- oder Bereicherungsversuch.

Gehen Sie daher auf Nummer sicher und machen es zum gemeinsamen Projekt. Sie können auch einen Gutschein für einen Erotikshop schenken und dort gemeinsam forschen, was für beide passt. So beugen Sie irritierten Reaktionen vor – und sorgen dafür, dass Ihnen die sprichwörtliche schöne Bescherung erspart bleibt.