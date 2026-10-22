Günther Paal alias „Gunkl“ zu drei Jahren Haft verurteilt

In weiterer Folge kam es laut Urteil zu einem nicht mehr genau feststellbaren Zeitpunkt im Jahr 2024 zu einem Übergriff zulasten des Mädchens. Dazu wurde Paal unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt. Wie die Staatsanwältin eingangs der Verhandlung darlegte, soll Paal das unbekleidete Kleinkind im Intimbereich geküsst haben

„Ich bitte Sie alle, Ruhe zu bewahren“, hatte sich der Vorsitzende eines Schöffensenats eingangs der Verhandlung an die Zuhörerschaft gewandt. „Zeichen der Missbilligung und des Beifalls“ seien „nicht erwünscht“. Der Große Schwurgerichtssaal war auch bei der Urteilsverkündung bis auf den letzten Platz gefüllt. Zahlreiche uniformierte Polizisten und darüber hinaus mehrere Beamte vom Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) zeigten Präsenz.

Nach dem Übergriff hatten die zwei Frauen laut Anklage den Kabarettisten unter Druck gesetzt und Bargeld verlangt. Paal übergab daher der 42-Jährigen bei Treffen – teilweise an öffentlichen Orten wie in einem Sportgeschäft, in einem Kaffeehaus oder auf Bahnhöfen – bis Mai 2026 in Kuverts insgesamt 159.000 Euro. Dann stellte er sich der Polizei und erstattete Selbstanzeige.

Bei der letzten Geldübergabe am 5. Juni, bei der Paal der Mutter des kleinen Mädchens unter Einbindung der Polizei weitere 30.000 Euro übergeben sollte, wurde die 42-Jährige festgenommen. Seither sitzt sie in U-Haft. Wenige Wochen später wurde auch die 63 Jahre alte Großmutter des Mädchens fest- und in U-Haft genommen.

Bei einer Hausdurchsuchung in Paals Wohnung wurden zwei Laptops und ein PC sichergestellt, auf dem 960 Bilddateien und 19 Videodateien mit sexualbezogenen Darstellungen mündiger und unmündiger Minderjähriger abgespeichert waren, die er sich vor etlichen Jahren im Internet beschafft hatte. Der Besitz dieser Dateien war von der Anklage mitumfasst. Paal räumte vor Gericht ein, darüber hinaus weiteres verbotenes Material besessen zu haben: „Ich habe eine Festplatte vernichtet.“