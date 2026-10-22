Die Psychologie der Reichen

Fast alle wünschen sich doch auf allen Ebenen die größtmögliche Freiheit und materielle Sicherheit. Aber wenn man nun im materiellen Olymp angekommen ist, wem kann man dann noch vertrauen? Der Soziologe Niklas Luhmann beschreibt Vertrauen als Mechanismus zur Reduktion sozialer Komplexität. Genau diese Komplexität nimmt in sozial exponierten Lebenswelten erheblich zu.

Viele Klientinnen und Klienten meiner philosophischen Beratungspraxis verfügen über alles, was als Fundament für ein sorgenfreies Leben gilt: Ein für die Mehrheit der Bevölkerung großes Vermögen, in dem kommende Generationen mitgedacht sind. Diese Privilegierung verheißt Sicherheit, grenzenlose Möglichkeiten, Zugang zu exklusiven gesellschaftlichen Etagen. Aber vor allem Werte wie Freiheit, Autonomie und Unabhängigkeit.

Ich kratze mit meinen Klienten ständig an den Fassaden von Macht und Reichtum. Wir entdecken dabei die folgenden erstaunlichen Begleiteffekte des Reichseins.