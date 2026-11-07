Tragödie um Jesús de Miguel: Die Verletzbarkeit der Helden

Diese Einordnung betrachtet mögliche psychologische Phänomene hinter dem Spitzensport. Es handelt sich um die fachliche Einschätzung der Autorin als Psychotherapeutin auf Grundlage der öffentlich berichteten Informationen anlässlich des Todes von Jesús de Miguel – nach dem Zusammenstoß mit Torhüter Jesús Owono im Spiel zwischen CD Tenerife und FC Andorra.

Die Analyse erhebt keinen Anspruch auf allgemeine oder abschließende Gültigkeit und ist weder eine Tatsachenbehauptung über ungeklärte Umstände noch eine Diagnose oder Schuldzuweisung gegenüber beteiligten Personen.