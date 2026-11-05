Fall Gunkl: Mögliche Folgen von Missbrauch

Nicht nur bagatellisiert ein Täter mit so einer Äußerung seine Tat. Sie kann auch mangelnde Schuldeinsicht befürchten lassen. Er äußert sich sinngemäß ja in der Art von: Es sei doch alles gar nicht so schlimm gewesen und werde doch nur medial hochgepeitscht, dem Kind werde das doch gar nicht so unangenehm gewesen sein. Das würde bedeuten, das Opfer habe den Missbrauch mangels besseren Wissens gar nicht als solchen erkannt.

Das klingt nach einer gefährlichen Verharmlosung des Tatbestandes. Und fast so, als könne vielmehr erst das spätere Wissen einer herangewachsenen Person um die kollektive Deutung ihres „Missbrauchs“ auf sie tatsächlich schädigend, ja traumatisierend wirken – nicht aber die Tat selbst, die gar nicht „unangenehm“ gewesen sei.

Laut ORF hatte die Staatsanwältin im Strafprozess angeführt, dass das Mädchen unbekleidet gewesen und von Paal im Intimbereich geküsst worden sei. Genauere Erläuterungen des Übergriffs fanden zum Schutz des Kindes unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.