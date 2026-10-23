Fall Gunkl: Die Ambivalenz des Urteils

Hier ein Auszug des ambivalenten Pendelns zwischen Anerkennung von Paals Schuldeinsicht und Offenlegung der womöglich zugrunde liegenden selbstbezogenen Motivation: In einer Pressemitteilung benennt das Gericht als mildernd Günther Paals „Unbescholtenheit“, die „Selbstanzeige“, das „reumütige Geständnis“, den „zugesagten Schadenersatz“ und die „begonnene Therapie“. Der Vorsitzende räumte demgegenüber ein, die Selbstanzeige sei nicht wegen eines schlechten Gewissens erfolgt, sondern „zur Beendigung der Erpressung“.

Das spricht wohl eher für eine eigennützig motivierte Initiative Günther Paals, lässt aber Rückschlüsse über seinen psychischen Zustand und seine moralischen Beweggründe offen. Seine öffentlichen Äußerungen lassen für mich eher das den „Umständen“ geschuldete Vorgehen erkennen, nämlich die fortgesetzten Erpressungen der beiden Frauen. Ob er die fatalen Folgen für sein Opfer, das betroffene Kind, bedauert, kann ich daraus nicht beurteilen.

Erschwerend wertete das Gericht beide Straftaten, „nahezu 1.000 Vergehen“, den langen Tatzeitraum beim Besitz und der Weitergabe sowie das besonders junge Alter des Opfers. Geständnis und Therapiebeginn stehen so neben Umfang und Dauer der Taten in der Urteilsbegründung. Dass Paal eine Therapie begonnen hat, ist erfreulich, darf aber nicht über die Schwere der Tat und die Notwendigkeit einer fachlichen Einschätzung hinwegtäuschen.