Die Mikroresonanz der Liebe

Monika Wogrolly©Matt Observe
Nach der ersten Verliebtheitsphase fehlen Liane die kleinen Zeichen der Aufmerksamkeit. Diese Akzente emotionaler Zuwendung kann oder will Henrik ihr nicht mehr geben. Dabei konnte er, als er offenbar noch hellauf begeistert von ihr war.
Liane fühlt sich von Henrik abgelehnt. Ihre größte Sorge: Henrik würde emotional abkühlen, sie nicht mehr lieben. Das Übermaß an Resonanz des Anfangs, seine vielen Textnachrichten, Emojis, Bildchen und Cartoons seien einer eisigen Stille gewichen.
Für Henrik der normale Lauf der Dinge. In der Eroberungsphase hatte er sich ihr wohl angepasst. Er hatte damals Urlaub und das Texten als notwendige Brücke zu ihr betrachtet. Nachdem das „Projekt Liebe“ in Phase eins erledigt gewesen sei, habe er wieder in seinen Alltagsmodus geschaltet. Liane ist für ihn nach nur zwölf Wochen Beziehung wie eine andere Person: auf einmal verunsichert, fordernd und bedürftig.
Bindungsunsicherheit
Mit den Phasen einer Beziehung gehen unterschiedliche Kommunikationsstile einher. Wir alle haben in der Verliebtheitsphase nicht nur einen anderen Ton, wir sprechen meist modulierter und zugewandter, mit mehr gegenseitiger Spiegelung. Und gerade darauf kommt es Liane besonders an. Menschen wie sie erleben als Liebesentzug, wenn wegfällt, was ich „Mikroresonanz der Liebe“ nenne.
Mikroresonanz
„Mikroresonanz“ – das sind kleine, unmittelbare Rückmeldungen, die weder etwas lösen noch endgültig klären müssen. Manchmal braucht es keine lange Antwort, sondern nur diese Mikroresonanz: „Ich habe gelesen, was du geschrieben hast.“ Ein solches Blitzsignal beantwortet nicht jede Frage und löst auch nicht jedes Problem.
Es kann aber verhindern, dass Schweigen vorschnell als Gleichgültigkeit oder Ablehnung gedeutet wird. Henrik entzieht seiner Partnerin nicht nur Emojis und Textnachrichten, indem er gar nicht oder verspätet reagiert. Er schmälert ungewollt Lianes Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen. Sie erlebt es als emotionalen Absturz, mal willkommen zu sein und mal ignoriert zu werden.
Liebessprache
Menschen wie Henrik machen aber nichts wirklich falsch. Sie haben allerdings eine ganz andere Liebessprache als Menschen wie Liane. Er drückt seine Zuneigung vor allem über Handlungen aus. Ihre Liebessprache beruht eher auf einem laufenden Austausch mit sehr viel Mikroresonanz.
Bleibt diese positive Spiegelung aus, verhungert Lianes Selbstwert. Dann nagen Zweifel an Henriks Liebesfähigkeit und ihrer eigenen Liebenswürdigkeit. Das endet oft in der fatalen Frage: „Was bin ich noch wert, wenn er mir keine Mikroresonanz gibt?“
Überforderung
Nachdem Henrik sich von Lianes Resonanz Bedürfnis überfordert fühlt, geht es in der Paartherapie vornehmlich da rum, Verständnis für die unterschiedlichen Bedürfnisse und Liebessprachen zu entwickeln. Denn was Liane als Ablehnung deutet, ist für Henrik nur Phase zwei im „Projekt Liebe“.
Schmetterlinge im Bauch
„Die Schmetterlinge im Bauch sind noch da“, versichert er ihr, „ aber es sind keine ADHS-Falter mehr.“ Beide können wie der lachen. Und dennoch ist wichtig, das Bedürfnis nach Mikroresonanz ernst zu nehmen und Liane nicht ins Bodenlose abstürzen zu lassen.
Und was ist auch schon dabei, einem Menschen das Nötigste an Bindungssicherheit zu geben? Wenn ein Emoji oder ein kurzer Text Wunder wirken kann: „Danke, hab’s gelesen und melde mich“ oder „Wichtiges Thema“, „Gute Idee“ – warum dann nicht einfach der an deren Person entgegenkommen. Den Ge fallen tun Sie ja nicht nur ihr, sondern sich selbst und der Liebe.