Die Mikroresonanz der Liebe

Liane fühlt sich von Henrik abgelehnt. Ihre größte Sorge: Henrik würde emotional abkühlen, sie nicht mehr lieben. Das Übermaß an Resonanz des Anfangs, seine vielen Textnachrichten, Emojis, Bildchen und Cartoons seien einer eisigen Stille gewichen.

Für Henrik der normale Lauf der Dinge. In der Eroberungsphase hatte er sich ihr wohl angepasst. Er hatte damals Urlaub und das Texten als notwendige Brücke zu ihr betrachtet. Nachdem das „Projekt Liebe“ in Phase eins erledigt gewesen sei, habe er wieder in seinen Alltagsmodus geschaltet. Liane ist für ihn nach nur zwölf Wochen Beziehung wie eine andere Person: auf einmal verunsichert, fordernd und bedürftig.