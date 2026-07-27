Salzburg: Hinterhäusers Festspiele haben mit Glanz begonnen

Nun muss dringend entschieden werden: Sowie sich nach den Festspielen die erste Maschine in den Berg bohrt, ist die Sache unumkehrbar. Und ob es nach 2031 überhaupt zu Phase zwei kommt, zur Sanierung der Felsenreitschule und des Hauses für Mozart: Das wird zusehends angezweifelt.

In der volatilen finanziellen Situation gerät nun auch die Landeshauptfrau samt Provinz-Satrapen in Bedrängnis. Rechnet man nämlich die Kosten der widersinnigen Abberufung Hinterhäusers zusammen, kommt man auf gigantische Summen. Seine einvernehmlich vereinbarte Abfertigung ist dabei Gegenstand der Geheimhaltung. Doch kommen dazu Bergmanns zwei Jahre lang ausgezahltes Intendantengehalt und die Bezüge ihrer persönlichen Referentin Miriam Lüttgemann (vormals Peymanns Vertraute), dazu die Kosten für die Anwälte, die Findungskommission und die gleichfalls bemühte Personalberatung. Kundige errechnen einen Aufwand jenseits der Million.

Gleichzeitig wollte Edtstadler den Bonus für Pflegekräfte kappen und musste nach Protesten zurückstecken. All das lässt die Aussichten für die Landtagswahl in zwei Jahren nicht hellbelichtet erscheinen. Schon jetzt verharrt laut Erhebung des Portals „PolitPro“ der Abstand zum Koalitionspartner FPÖ fast innerhalb der Schwankungsbreite: Die ÖVP führt mit 33, die Blauen folgen mit 29 Prozent. Wobei allerdings beide gegenüber der Landtagswahl 2023 zugelegt haben, die FPÖ stark, die ÖVP geringer. Das kann sich indes rasch ändern, wenn die für das ganze Land wohlstandssichernden Festspiele finanziell abstürzen.