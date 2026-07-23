Gedämpftbelichtete meinen, das Theaterleben der Schauspielerin Valery Tscheplanowa, 46, habe anno 2019 in der Buhlschaft auf dem Domplatz seine Erfüllung gefunden. Hellere erinnern sich begeistert an Expeditionen, die unter der Anleitung des Regisseurs Ulrich Rasche von der Salzach auf Achttausender der Weltliteratur führten: Euripides’ „Perser“ 2018, sechs Jahre später, quasi Tage vor der Premiere mit Glanz von einer resignierenden Kollegin übernommen, die Titelrolle in Lessings „Nathan“.

Und jetzt, mit Premierendatum 25. Juli, der Mephisto aus „Faust 1“ auf der Pernerinsel. Abermals meldet sich schicksalhaft die Tierwelt zu Wort: Der Familienpudel Yury drängt sich, keinen Widerspruch duldend, ins Gespräch und die Viertelstunde mit dem Fotografen. In Pudelgestalt läuft auch der Hilfsteufel Mephisto dem altersresignierten Gelehrten Faust zu.

Hier scheint allerhand zueinander gefunden zu haben, und in der Tat: Die Lektüre des „Faust“, sagt die 1980 in die alte Sowjetunion Geborene, habe sie im Alter von 14 Jahren überwältigt. „Es war, als wehte mich die vollk0mmene Freiheit an, als würde eine Tür aufgeschlagen, die sich nie wieder geschlossen hat.“ Personifiziert hat sich dieses Gefühl im Satz des Mephisto: „Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.“

Das wird jetzt die Herausforderung unter dem Grenzwanderer Rasche, der die Schauspieler während der gesamten Aufführungslänge auf einer Weltscheibe in Bewegung hält. Alle simplen Gut-Böse-Zuschreibungen seien mit dem Satz deaktiviert, Mephisto könne über seine ausersehenen Opfer auch nicht bestimmen, sie nur zu verführen versuchen, indem er sie in unablässige Bewegung versetze. „Es ist ein ungeheures Geschenk, dass ich keinen Menschen darstelle, sondern ein unpsychologisches, energetisches Kraftzentrum. Da muss ich bar zahlen. Der Blick des Publikums“, fährt sie fort, „macht aus mir eine destruktive oder positive Kraft. Der jeweilige Zuschauer wird mich beschriften.“ „Faust“ wurde zum Lebensprojekt, von Kindheit an. In Frankfurt unter Günter Krämer war sie die Helena, und dann in Berlin das Gretchen unter dem Oberbefehl Frank Castorfs, der nie diskutiert, sondern seinen eigenen Text geschaffen, seinen eigenen Brocken Zeit gemalt hat. So beschreibt Valery Tscheplanowa, die auch zwei formidable Romane veröffentlicht hat, den bisherigen Höhepunkt ihres Künstlerlebens.