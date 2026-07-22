Ahmad Osso: „Ich male mir den Frust von der Seele“

Dass er Jahre später ausgerechnet in Wien landen soll, sei Schicksal gewesen. „Aber die gute Sorte“, fügt er freudig hinzu. Mit 16 Jahren zieht Osso zunächst in die syrische Hauptstadt Damaskus – „damals das Ziel vieler Kunstschaffender oder jener, die es werden wollten“. Doch die Pläne seines Vaters waren andere: Zu unsicher wäre dessen Meinung nach das Leben als Künstler. So studiert Osso – um seines Vaters Willen – Journalismus. Aber auch, um dem Militärdienst zu entgehen. Nach drei Jahren bricht er ab und verlässt das Land, um an der Akademie in Beirut doch noch an der Wahrwerdung seines Traums zu arbeiten. Gerade einmal ein Jahr wird er bleiben, vertieft grundlegende Fertigkeiten und sein kunstgeschichtliches Wissen. Die Sehnsucht nach Entfaltung wächst indes weiter: „Kunst muss man erleben, um sie begreifen und selbst schaffen zu können“, ist der Künstler überzeugt. „Der Umzug nach Beirut hat mir verdeutlicht, dass es da draußen noch mehr geben muss, als ich bisher gewohnt war – das Ende des Horizonts war noch lange nicht in Sicht.“ Sein neues Ziel: die künstlerische Vielfalt Europas.

Drei Jahre vor Ausbruch des Syrien-­Kriegs bricht er auf und verlässt seine Heimat, die als staatenloser Kurde gefühlt nie eine solche war. Über die Ukraine und Russland führt ihn das Schicksal letztlich nach Wien. Geplant war das nicht. Viel lieber wäre er damals – auf seiner Suche nach Heimat – in Italien oder Paris gelandet. Heute ist er glücklich, in Wien gelandet zu sein. Abseits von der Malerei, die ihm von Kindheitsbeinen an eine Art Zufluchtsort war, verspürt er 2008 erstmals das Gefühl tatsächlich „angekommen“ zu sein. „Wien ist eine Kunststadt mit fast schon unendlicher Weite – sie ist weder groß, noch klein. Aber das kulturelle Angebot ist überwältigend.“ Dabei war der Start alles andere als einfach: Um ein Dach über dem Kopf zu haben, jobbt Osso zunächst fernab der Kunst. „Nach meiner Ankunft habe ich erst einmal Teller gewaschen – von der erhofften künstlerischen Freiheit war nicht viel zu spüren“, erinnert er sich. Trotz seiner Anfänge als Tellerwäscher ist er heute kein Millionär. Dafür war die Stadt die falsche. Aber sein Traum war auch nicht der amerikanische, sondern jener von der Kunst. Und der soll über die Jahre in Erfüllung gehen.