Spitzentöne: Kulturauftrag in Gefahr

Aus Salzburg, wo zum Schaden der Festspiele bis Spätherbst ein Nachfolger für den idealbesetzten Intendanten gefunden werden muss, gibt es indes überschaubar Neues. Ein Aufatmen schenkt uns Volksoperndirektorin Lotte de Beer, deren Abwerbung zwar allseits begrüßt würde. Aber sie die Festspiele in den Regen mit Option auf Traufe befördern zu lassen, das wollen sich maximal Zyniker vorstellen. Als mir das Gerücht vor Wochen zu Ohren kam, konnte ich es gleich falsifizieren. Jetzt hat sie sich selbst aus der Diskussion genommen.

Gesucht wird erklärtermaßen eine in Musik- und Theaterbelangen firme Person. Wenn wir uns diesbezüglich nicht ins labyrinthische Minimundus mehrheitlich provinzieller Dreispartentheater verirren wollen, legt das Anforderungsprofil immer ersichtlicher den gebürtigen Australier Barrie Kosky nahe. In seinen Genen arbeitet das alte ostjüdische Europa. Er hat mit Bravour in Wien das Schauspielhaus und in Berlin die Komische Oper geleitet und ist in beiden Disziplinen an ersten europäischen Häusern beschäftigt. In London arbeitet er gerade am „Ring“, in Salzburg kann man als Übernahme von den Pfingstfestspielen ab 31. Juli Rossinis „Il viaggio a Reims“ mit Cecilia Bartoli begutachten.

Sollte man den Fokus doch auf die Oper legen, dünnt sich das Angebot schon aus: Stefan Herheim, im Theater an der Wien von der Kulturpolitik drangsaliert, wurde nicht angesprochen und hat via News abgesagt. Elisabeth Sobotka (Berlin) und Matthias Schulz (Zürich) können ihre Wirkungsstätten nicht fluchtartig verlassen. Die Politik kapriziert sich aber auf überstürzten Dienstantritt im Sommer 2028, obwohl die Interima Karin Bergmann gewiss noch zu weiteren Übergangsjahren überredbar wäre.

Umso konsequenter wird die Abwehr von Mittelgrößen aus der deutschsprachigen Zeitgeistprovinz zu beobachten sein.