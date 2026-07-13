Rudolf Buchbinder: „Ich bekomme die Bilder der Hamas nicht aus dem Kopf“

Aber warum spielen österreichische Talente nur in minimalem Ausmaß mit?

Vom Schulsystem in Asien haben wir schon gesprochen. Und im Osten war es immer so, dass man die Talente unterstützt hat. Nicht die Schule war die Nummer eins, sondern das Talent, auch im Sport.

Und warum geht das bei uns nicht?

Die Verantwortung ist zu groß, auch für die Eltern. Stellen Sie sich vor, Sie sagen einem Kind, die Schule ist nicht so wichtig, und dann klappt es mit dem Talent nicht! Was tun Sie da?

Mit Ihrem Nachfolger Johannes Neubert in Grafenegg sind Sie zufrieden?

Mehr als das! Er war ja schon bei der Gründung mein Mitarbeiter, und ich habe jetzt seine Bestellung auch sehr befürwortet.

Man wird Sie, den Identitätsstifter, dort regelmäßig weiter hören?

Zumindest für die nächsten Jahre steht das fest.

Wie geht es Ihnen denn insgesamt? Ist ihnen vor dem wahnwitzigen Programm zum Achtziger nicht bang?

Nein, gar nicht. Aber gewaltig ist es schon. Ich bin im November mit Thielemann und seinen Berlinern in Asien unterwegs. Dann habe ich sechs Konzerte mit den Wiener Philharmonikern zu meinem Geburtstag: das Philharmonische unter Alain Altinoglu, dann als Solist und Dirigent. In Los Angeles sollte ich zwei Mal alle fünf Beethoven-Konzerte unter Zubin Mehta spielen. Das musste er gesundheitshalber leider absagen, jetzt dirigiert die Konzerte Gustavo Dudamel. Und dann mein Zyklus aller 32 Beethoven-Sonaten im Konzerthaus.

Aber Sie haben kürzlich in München wieder unter Mehta gespielt. Wie lässt sich denn seine ungeheure Zähigkeit erklären?

Das ist das vollkommen falsche Wort. Er lebt für die Musik und könnte ohne sie nicht leben. Alle Orchester, alle Solisten, mit denen er arbeitet, spielen für ihn. Das ist sehr berührend. Ich hoffe, er hält noch eine Weile durch.

Sie selbst wollen sich nach dem Jubiläum nicht etwas Ruhe gönnen?

Ich spiele ja gar nicht viel! Ich habe Kollegen, die machen das Doppelte. Ich verbringe sieben Monate zu Hause, 24 Stunden und in vollkommener Ruhe. Aber die restlichen fünf Monate spiele ich dafür fast täglich. Das Reisen ist für mich eine Erholung, und den Jetlag kenne ich kaum. Man kann mit dem Hirn viel steuern, und im Flugzeug entspanne ich mich.

Hände und Kopf …

… sind in Bestverfassung. Auch deshalb, weil ich mir die Hände nicht zerstöre, indem ich sechs Stunden täglich übe. Dafür arbeitet die Musik in meinem Kopf. Auch 24 Stunden.