Spitzentöne: Der nächste späte Triumph eines Bachmann-Opfers

Man hat dergleichen zuletzt überraschend oft von Frauenhand gelesen. Aber nicht mit solcher vor Hass, Liebe und Sehnsucht glühenden Schmerzensschönheit: „Denn wir sind aneinandergekettet, das weißt du. Feingliedrige Gewalten halten uns zusammen. Ja, irgendwo in mir gibt es diese Synapse, die mich zwingt, dich zu lieben. Ich muss dich lieben, du bist die Mutter. Und auch du bist verdammt. Du hast keine andere Chance: Du musst mich lieben, egal wie. Ich bin deine Tochter. Ich denke an dich. Du gehst mir nicht aus dem Kopf. Wenn im Spätsommer die erste Ahnung einer Wandlung im Wind umhertreibt, da denke ich an dich. Die Luft ist noch heiß, doch anders – wie schwanger: Sie trägt den Herbst in sich.“

Das ist stark erzählt und dazu fühlbar authentisch, weil nah an den autobiografischen Ereignissen. Die Mutter habe die Bachmann-Lesung vor zwei Jahren slowenisch übersetzt im Radio gehört. Empört, zutiefst verletzt sei die Mutter gewesen, erinnert sich die Tochter, habe gleich den Kontakt abgebrochen. Aber ein paar Monate später! Da rief die Mutter auf einmal an und war wie verwandelt, ohne den Text mit einem Wort zu streifen. Dafür habe man endlich vom Übermaß des anderen sprechen können. „Und da denke ich mir, das ist doch irgendwie die Kraft der Sprache, oder?“