Sommerlektüren 2026: Die spannendsten Seiten für heiße Zeiten

Der kleine Oswald Haag, von allen Ozzy, genannt, kommt nicht darüber hinweg, dass er sich am Tod eines Schulkaninchens schuldig gemacht hat. Er will seiner Mutter erzählen, wie es dazu gekommen ist. Aber er leidet an ADHS und seine Mutter an Neurodivergenz. Sublim schildert Birgit Birnbacher, Bachmannpreisträgerin des Jahres 2019, wie der Neunjährige und seine Mutter zu kommunizieren versuchen.

Dann verschwindet die Großmutter, und Ann vertraut Ozzy ihrer Schwester an. Die nimmt das Kind während der Sommerferien in ihr Haus im Waldviertel mit. Und Ozzy ergreift die Flucht. Der Roman beginnt mit der liebevollen Schilderung einer Mutter-Sohn-Beziehung und kippt in einen Thriller von nervenaufreibender Intensität, die an Hitchcocks Meisterschaft erinnert. Eines der Atouts des Romans ist die stringente Art des Erzählens. Hier fehlt nichts zum herausragenden literarischen Resultat.

Zsolnay, € 24,70