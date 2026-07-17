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Sommerlektüren 2026: Die spannendsten Seiten für heiße Zeiten

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Jo Nesbø der Meister des Grauens aus Norwegen.
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Wer Thriller schätzt und trotzdem nicht auf literarische Qualität verzichten will, kommt bei Jo Nesbø, Birgit Birnbacher und Romy Fölck auf seine Rechnung. Wer den klassischen Who-Donnit-Krimi vorzieht, wird bei Anna Nicholas und Eva Almstädt fündig.

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Jo Nesbø: insel der Ratten

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Jo Nesbø: insel der Ratten
 © Beigestellt

Romy Fölck: Fünf Fremde

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Romy Fölck: Fünf Fremde
 © Beigestellt

Anna Nicholas: Die Lockvögel

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Anna Nicholas: Die Lockvögel
 © Beigestellt

Birgit Birnbacher: Sie wollen uns erzählen

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Birgit Birnbacher: Sie wollen uns erzählen
 © Beigestellt
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Birgit Birnbacher

 © IMAGO/serienlicht

Eva Almstädt: Die letzte Predigt

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Eva Almstädt: Die letzte Predigt
 © Beigestellt

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 28+29/2026 erschienen.

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