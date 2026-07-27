„Carmen“ bei den Salzburger Festspielen: Die Seele ist ein dunkles Land

Grigorian befreit die Titelfigur in Georges Bizets „Carmen“ von allen Klischees. Sie ist eine der vielen Arbeiterinnen, die aus einem Werk in einer öden Berglandschaft auftreten. Man sieht sie in Gabriela Carrizos düsterer Inszenierung zunächst nicht, wenn sie die Habanera anhebt.

Erst im Gesang tritt sie aus der Masse. Diese Arie intoniert sie mit einer Innigkeit, die ihresgleichen nicht so leicht finden wird. In herkömmlichen „Carmen“-Inszenierungen stellt sich die Sängerin dabei wie ein Vamp aus, die männliche Blicke auf sich zieht. Hier ist sie von Kindern umringt. Grigorian trägt diese Melodie sublim, feinst nuanciert wie ein Kunstlied vor.